ВС пришёл к выводу, что изложенные в кассационной жалобе аргументы по сути направлены на повторную оценку имеющихся в деле доказательств и выражают несогласие с выводами апелляционной инстанции относительно назначенного обвиняемому наказания.
Следовательно, жалоба основана не на юридических, а на фактических обстоятельствах, поэтому ВС отказался возбуждать кассационное производство.
Рижский городской суд ранее приговорил мужчину к трём годам и шести месяцам лишения свободы и лишил его права управления транспортными средствами на пять лет.
Признание вины и раскаяние в содеянном было засчитано смягчающее обстоятельство, поэтому суд отменил решение суда первой инстанции в части наказания и сократил срок лишения свободы.
Согласно решению Латгальского окружного суда, мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на пять лет.
Как сообщалось ранее, 9 декабря 2023 года на улице Елгавас в Риге произошло ДТП: автомобиль, за рулём которого находился на тот момент 91-летний мужчина на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девушку 2007 года рождения. Она скончалась от полученных травм. Затем автомобиль выехал на тротуар, где сбил ещё одного молодого человека, а затем врезался в скамейку.
Суд признал, что мужчина, управляя автомобилем, не соблюдал и не выполнял требования Правил дорожного движения, не действовал таким образом, чтобы не создавать опасных или препятствующих движению ситуаций, а также не сделал всего возможного для того, чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения, особенно наиболее уязвимых из них — пешеходов.
Водитель своевременно не снизил скорость и не остановил автомобиль перед пешеходным переходом, а продолжил движение и не уступил дорогу пешеходу, который в тот момент переходил проезжую часть и имел преимущество.
В момент ДТП водитель не находился в состоянии опьянения, а его медицинская справка, дающая право управлять транспортным средством, была действительна.
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