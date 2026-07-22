Признание вины и раскаяние в содеянном было засчитано смягчающее обстоятельство, поэтому суд отменил решение суда первой инстанции в части наказания и сократил срок лишения свободы.

Согласно решению Латгальского окружного суда, мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на пять лет.

Как сообщалось ранее, 9 декабря 2023 года на улице Елгавас в Риге произошло ДТП: автомобиль, за рулём которого находился на тот момент 91-летний мужчина на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девушку 2007 года рождения. Она скончалась от полученных травм. Затем автомобиль выехал на тротуар, где сбил ещё одного молодого человека, а затем врезался в скамейку.