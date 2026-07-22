По его словам, режим чрезвычайной ситуации позволит самоуправлению оперативнее восстанавливать размытые дороги, поскольку сейчас этот процесс затруднен длительными процедурами государственных закупок.
Кроме того, самоуправление готовит заявку в Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР) о выделении средств из программы на непредвиденные расходы для компенсации причиненного ущерба.
Тем временем специалисты самоуправления продолжают обследовать объекты, пострадавшие от ливней. Со второй половины дня вторника уровень воды повысился в нижнем течении реки Дурсупе, ближе к озеру Энгурес.
«Вода не уходит быстро, размыв продолжается, затапливаются поля. К завтрашнему внеочередному заседанию комиссии Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений самоуправление готовит расчеты ущерба, нанесенного ливнями, а также перечень первоочередных работ. В ближайшие дни объем разрушений еще может увеличиться», — отметил Берзиньш.
Из-за повреждений, вызванных сильными осадками, сегодня в Валдгалской волости закрыты участки муниципальных дорог Гамбия-Поли-Межмуйжа и Озолы-Кукури.
Как сообщалось, после посещения Талсинского края вместе с министром земледелия Улдисом Аугулисом председатель комиссии Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений Олег Буров созвал внеочередное заседание комиссии для обсуждения ликвидации последствий ливней. Оно состоится в четверг, 23 июля, в 13:30.
На заседание приглашены представители Министерства сообщения, Министерства умного управления и регионального развития, Министерства финансов, ГООО «Latvijas valsts ceļi» (LVC), Латвийского союза самоуправлений, а также руководство Талсинского края, которое представит сводку о нанесенном ливнями ущербе и перечень первоочередных восстановительных работ.
Как сообщалось, 20 июля в Талсинском крае выпало более 74 мм осадков — всего на 4 мм меньше месячной нормы.
Из-за интенсивных ливней была прорвана плотина Дурсупского мельничного озера, затоплены прилегающие территории и размыты несколько участков дорог, в том числе региональная автодорога Юрмала-Талси. Кроме того, подтоплены общественные здания в Талси и Пастенде.
В ночь на среду из Кюльциемской волости были эвакуированы один человек и собака.
По данным управления Лауциенского объединения Талсинского края, в которое входят Лауциенская, Мерсрагская, Балгалская и Кюльциемская волости, ливни повредили не менее 20 участков дорог. По оценке руководителя управления Юриса Кронбергса, на их восстановление потребуется около 200 000 евро.
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