Кроме того, самоуправление готовит заявку в Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР) о выделении средств из программы на непредвиденные расходы для компенсации причиненного ущерба.

Тем временем специалисты самоуправления продолжают обследовать объекты, пострадавшие от ливней. Со второй половины дня вторника уровень воды повысился в нижнем течении реки Дурсупе, ближе к озеру Энгурес.