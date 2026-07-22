«Меня интересует только сама игра, её принцип! Выигрыш — не слишком», — рассказал мужчина. По словам Яниса, ему важно, чтобы окружающим было хорошо: «Мне самому ничего не нужно и меня особенно не интересует, что дальше сделают с этими деньгами».
Рижанин лишь немного жалеет, что не угадал ещё одно число. «Если бы выигрыш был больше, я однозначно отдал бы его Украине», — признался победитель.
В лотереях Янис участвует с конца 1970-х годов. Ещё в молодости он угадал пять чисел в советском «Спортлото» 6 из 49 и получил более 2500 рублей. «По тем временам это были очень большие деньги. Вместе с семьёй мы купили всё, что тогда можно было купить, — обзавелись хорошим хозяйством», — вспоминает он.
С тех пор мужчина играет только в числовые лотереи. «Я служил в армии. Не курю. Не пью. Так хотя бы играю в лотерею», — объяснил Янис.
В последние годы его крупнейшие выигрыши составляли от 1000 до 1500 евро. Примерно раз в десять дней он изучает результаты Keno и выбирает числа, которые давно не выпадали, никогда не пользуясь автоматическим выбором.
«Воспринял это спокойно — если есть, значит есть. Нет, от радости я не прыгал, потому что у меня уже большой возраст и слишком большой вес. Честно говоря, из-за этого выигрыша в моей жизни ничего не изменится», — рассказал победитель.
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