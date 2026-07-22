С тех пор мужчина играет только в числовые лотереи. «Я служил в армии. Не курю. Не пью. Так хотя бы играю в лотерею», — объяснил Янис.

В последние годы его крупнейшие выигрыши составляли от 1000 до 1500 евро. Примерно раз в десять дней он изучает результаты Keno и выбирает числа, которые давно не выпадали, никогда не пользуясь автоматическим выбором.

«Воспринял это спокойно — если есть, значит есть. Нет, от радости я не прыгал, потому что у меня уже большой возраст и слишком большой вес. Честно говоря, из-за этого выигрыша в моей жизни ничего не изменится», — рассказал победитель.