«Последовательность событий как будто поменялась местами. Не сначала выборы, а потом смена политического руководства, а наоборот — сначала новое правительство, новая коалиция, а уже потом выборы, которые, судя по свежим данным опросов, с высокой вероятностью лишь подтвердят уже произошедшие политические изменения.
Что означает такая смена логической последовательности для предвыборного процесса? Существенно обесценивается смысл так называемых обещаний в стиле «придём мы и всё сделаем по-другому. Лучше, эффективнее». Вчерашняя оппозиция уже находится у власти и пытается демонстрировать, что действительно многое будет делать иначе. Насколько серьёзными будут реформы, пока сказать трудно, но другую политику она уже проводит.
Не замечать хотя бы стилистических различий между правительством Андриса Кулбергса и правительством Эвики Силини могут только те, кто просто не хочет их видеть. Можно даже сказать, что смена правительства в мае этого года — это самые значительные изменения в латвийской политической среде с 12 марта 2009 года, когда тогдашнего премьер-министра Ивара Годманиса сменил представитель «Единства» Валдис Домбровскис. Все последующие изменения, включая премьерство Мариса Кучинскиса (тогда от СЗК) с 2016 по 2018 год, происходили в рамках одной и той же политической парадигмы.
И сейчас не утихают голоса, которые говорят: да, стиль руководства Кулбергса, возможно, отличается от стиля Силини, но в целом «по-настоящему» ничего не меняется и вряд ли изменится. Нет сомнений, что именно эти упрёки станут главными, с которыми в этот предвыборный период столкнутся министры правительства Кулбергса: «Вы только громко говорите, а где дела?»
Министры это понимают и стараются, каждый как умеет. Визиты министра внутренних дел Яниса Домбравы в Центр размещения беженцев в Муцениеки, рейды и демонстрация конфискованных кухонных ножей — наглядное тому подтверждение. Остальные министры тоже будут стараться не отставать, ведь они тоже хотят встроиться в новую основную повестку — позиционировать себя как энергичных реформаторов.
Такая политическая картина сильно нивелирует любимые политиками обещания «способствовать», «развивать» и «преобразовывать». На каждое такое обещание у избирателей, СМИ и оппозиции сразу же возникнет закономерный вопрос: а что вам мешает «развивать» и «способствовать» уже сейчас?
Особенно сложно будет ответить на этот вопрос тем, кто, находясь в оппозиции, беспощадно критиковал всю политическую систему, обзывал её «коммунистами» (советник министра финансов Гунтарс Витолс), а теперь, оказавшись внутри системы, вынужден оправдываться, что «многое уже нельзя сделать».
Каждое такое заявление, что «ничего нельзя сделать», потому что система за эти годы так «зацементировалась», что её можно только разрушить, а не преобразовать, льёт воду на мельницу оппозиции, которая именно обещанием разрушить систему планирует «купить» голоса избирателей.
Результат выборов во многом будет зависеть от того, удастся ли новой власти убедить избирателей, что они способны радикально изменить систему, фундаментально пересмотреть основные принципы формирования бюджета (создать так называемый нулевой бюджет «с чистого листа» + значительно повысить его прозрачность и детализацию), пересмотреть модель государственного управления и порядок выбора высших руководителей, или правы будут те, кто уже сейчас говорит: «Они только говорят».
Хотелось бы верить, что знаменитое «как можно не обещать» Эйнара Репше на этих выборах уже не будет актуальным. Хотя будем честны. Политическая инерция огромна. Сотни и тысячи хорошо оплачиваемых людей жизненно заинтересованы в том, чтобы в системе ничего существенно не менялось.
В самом правительстве Кулбергса тоже достаточно политиков, которые находятся на латвийской политической сцене уже десять и более лет. Они глубоко вросли в систему, приняли её правила и живут по этим правилам. Даже если они захотят что-то серьёзно изменить, это будет трудно, потому что придётся ломать привычки, сформировавшиеся за эти годы.
Главный смысл этих привычек: по возможности меньше вызывать недовольство у каких-либо людей. Поэтому каждое решение нужно согласовывать со всеми, кого оно может коснуться. Поскольку жители центра размещения ищущих убежище в Муцениеки на выборах не голосуют, их недовольство не считается, а вот сокращение финансирования почти любому другому учреждению или организации — это уже совсем другое дело. Там всегда найдутся недовольные, так что, может, лучше не надо. По крайней мере, до выборов. А после начнётся новый четырёхлетний цикл, когда о тех воинственных заявлениях, которые звучали в оппозиции, можно будет хотя бы пару лет не вспоминать. Проблема (с точки зрения политиков) лишь в том, что эту позицию видит и избиратель и соответствующим образом её оценивает», — считает Латковскис.
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