Хотелось бы верить, что знаменитое «как можно не обещать» Эйнара Репше на этих выборах уже не будет актуальным. Хотя будем честны. Политическая инерция огромна. Сотни и тысячи хорошо оплачиваемых людей жизненно заинтересованы в том, чтобы в системе ничего существенно не менялось.

В самом правительстве Кулбергса тоже достаточно политиков, которые находятся на латвийской политической сцене уже десять и более лет. Они глубоко вросли в систему, приняли её правила и живут по этим правилам. Даже если они захотят что-то серьёзно изменить, это будет трудно, потому что придётся ломать привычки, сформировавшиеся за эти годы.

Главный смысл этих привычек: по возможности меньше вызывать недовольство у каких-либо людей. Поэтому каждое решение нужно согласовывать со всеми, кого оно может коснуться. Поскольку жители центра размещения ищущих убежище в Муцениеки на выборах не голосуют, их недовольство не считается, а вот сокращение финансирования почти любому другому учреждению или организации — это уже совсем другое дело. Там всегда найдутся недовольные, так что, может, лучше не надо. По крайней мере, до выборов. А после начнётся новый четырёхлетний цикл, когда о тех воинственных заявлениях, которые звучали в оппозиции, можно будет хотя бы пару лет не вспоминать. Проблема (с точки зрения политиков) лишь в том, что эту позицию видит и избиратель и соответствующим образом её оценивает», — считает Латковскис.