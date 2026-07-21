За пять мероприятий, финансирование которых министрам еще предстоит найти самостоятельно, единственным ответственным является Министерство внутренних дел (МВД), еще за одно оно отвечает совместно с Министерством обороны. Среди таких задач — создание на сайте «112.lv» раздела «Угроза в воздушном пространстве Латвии» с информацией о разработанных различными учреждениями инструкциях и алгоритмах действий для государственных органов, самоуправлений и общества, в том числе в социальных сетях, а также обеспечение стабильной работы сайта при высокой нагрузке.

В этот список также входит расширение полномочий служб внутренних дел по применению оружия и средств радиоэлектронной борьбы для предотвращения угроз со стороны беспилотных систем, а также обеспечение этих служб необходимым количеством оружия и боеприпасов для выполнения их задач.

По четыре мероприятия, требующие дополнительного финансирования или создающие негативное влияние на бюджет в 2027-2030 годах, приходятся на Министерство здравоохранения, Министерство экономики и Министерство культуры (одно из них — совместно с Министерством сообщения). Три таких мероприятия относятся к Министерству земледелия, два — к Министерству умного управления и регионального развития (МУУРР), два — к Министерству благосостояния и одно — к Министерству иностранных дел (МИД).