После заседания коалиции в понедельник премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил агентству ЛЕТА, что число задач в плане действий сокращено с 215 до 150, поскольку некоторые инициативы оказались финансово нереализуемыми.
Из исключенных мероприятий 35 все же были сохранены как потенциально выполнимые, но только при условии, что ответственным министрам удастся найти необходимое финансирование.
МОН отвечает за восемь из этих 35 мероприятий, еще за одно — совместно с Министерством финансов. В их числе, например, полное внедрение новой модели финансирования «Программа в школе», сохранение целевого базового финансирования из государственного и муниципальных бюджетов, в том числе на оплату 50% стоимости школьных обедов для учеников пятых классов с нового учебного года, а также дальнейшая реализация графика повышения зарплат педагогов.
За пять мероприятий, финансирование которых министрам еще предстоит найти самостоятельно, единственным ответственным является Министерство внутренних дел (МВД), еще за одно оно отвечает совместно с Министерством обороны. Среди таких задач — создание на сайте «112.lv» раздела «Угроза в воздушном пространстве Латвии» с информацией о разработанных различными учреждениями инструкциях и алгоритмах действий для государственных органов, самоуправлений и общества, в том числе в социальных сетях, а также обеспечение стабильной работы сайта при высокой нагрузке.
В этот список также входит расширение полномочий служб внутренних дел по применению оружия и средств радиоэлектронной борьбы для предотвращения угроз со стороны беспилотных систем, а также обеспечение этих служб необходимым количеством оружия и боеприпасов для выполнения их задач.
По четыре мероприятия, требующие дополнительного финансирования или создающие негативное влияние на бюджет в 2027-2030 годах, приходятся на Министерство здравоохранения, Министерство экономики и Министерство культуры (одно из них — совместно с Министерством сообщения). Три таких мероприятия относятся к Министерству земледелия, два — к Министерству умного управления и регионального развития (МУУРР), два — к Министерству благосостояния и одно — к Министерству иностранных дел (МИД).
Еще 30 мероприятий из первоначальной версии плана действий были исключены как менее важные, сообщил Кулбергс.
Среди них — усиление контроля за соблюдением санкций путем внедрения риск-ориентированного подхода в таможенном надзоре, совершенствования аналитических инструментов и своевременного выявления возможных схем обхода санкций. Ответственным за эту задачу был МИД. Это же министерство отвечало за еще одну исключенную инициативу — регулярный созыв заседаний Совета Безопасности ООН по вопросу российской агрессии в Украине.
Также из плана исключена разработка национальной позиции Латвии по проектам общих позиций Европейского союза о закрытии или открытии разделов переговоров, за которую отвечало МУУРР. Кроме того, исключено обучение членов участковых избирательных комиссий в дипломатических представительствах Латвии совместно с Центральной избирательной комиссией.
Все министерства в первоначальной версии плана были указаны ответственными за снижение налоговой нагрузки (упрощенный налоговый режим) для сделок физических лиц. Эта мера также больше не включена в план.
Как сообщалось, учреждения должны представить в Государственную канцелярию первый отчет о выполнении приоритетных мероприятий, включенных в план действий правительства, до 30 июля. Полный отчет о реализации всех мероприятий необходимо подать до 15 октября.
Ранее Кулбергс сообщил журналистам, что за месяц были полностью выполнены только три из 61 приоритетной задачи нового правительства. По остальным направлениям работа начата, часть задач уже реализована частично.
Премьер-министр Андрис Кулбергс ранее заявлял, что намерен оценивать работу министров не реже одного раза в месяц.
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