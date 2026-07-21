Правительство на сегодняшнем заседании поддержало подготовленное Государственной канцелярией распоряжение о выделении финансовых средств из бюджетной программы «Средства на непредвиденные расходы» для обеспечения выплаты выходных пособий и компенсаций за неиспользованные дни отпуска членам Кабинета министров, сотрудникам бюро премьер-министра и консультативным должностным лицам, а также парламентским секретарям министерств, потерявшим свои должности в связи со сменой правительства.
Из общей суммы Государственной канцелярии будет выделено 208 525 евро, Министерству обороны — 52 262 евро, Министерству умного управления и регионального развития — 30 084 евро, Министерству культуры — 38 123 евро, Министерству сообщения — 35 469 евро, Министерству климата и энергетики — 49 293 евро, Министерству юстиции — 42 726 евро, а Министерству образования и науки — 52 923 евро.
Силиня объявила об своей отставке 14 мая.
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