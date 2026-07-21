После заседания коалиции в понедельник премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил агентству ЛЕТА, что число задач в плане действий сокращено с 215 до 150, поскольку некоторые инициативы оказались финансово нереализуемыми.
Из этих 150 мероприятий 37 связаны со стабилизацией бюджета и повышением эффективности расходов. Среди них такие приоритетные мероприятия, как публикация информации о заключенных договорах о закупках начиная с первого евро и их фактическом исполнении, повышение конкурентоспособности и скорости развития военной промышленности, разработка плана действий по обеспечению регионального общественного транспорта и другие. В план включены десять приоритетных мероприятий из этой сферы.
Еще 34 мероприятия связаны со стабилизацией ситуации в области безопасности и с иностранными делами. Из них 17 определены как приоритетные, в том числе перенятие опыта Украины и его интеграция в оборонную отрасль, трансформация Национальных вооруженных сил с переориентацией развития потенциала на нужды современной войны, а также предотвращение использования экспорта высшего образования для недобросовестной экономической иммиграции.
В плане действий правительства 13 мероприятий связаны с обеспечением безопасного проведения выборов, борьбой с коррупцией и картелями. Три из этих мероприятий определены как приоритетные.
Кроме того, девять из 150 мероприятий плана связаны с интересами Латвии в многолетнем бюджете Европейского союза на 2028-2034 годы. Из них четыре являются приоритетными.
В общий план также включены три мероприятия, связанные с контролем управления крупными проектами, из которых два являются приоритетными; 17 мероприятий, связанных со здравоохранением, благосостоянием, демографией, социальной безопасностью и семейной политикой, в том числе девять из них являются приоритетными; 19 мероприятий, связанных с экономикой и народным хозяйством, из которых семь выдвинуты в качестве приоритета правительства.
В план действий правительства включены четыре мероприятия, связанные с образованием, спортом и молодежью, из которых два являются приоритетными, а также 14 мероприятий, связанных с культурой, СМИ и гражданским обществом, из которых семь являются приоритетными.
Всего в плане 61 приоритетное мероприятие.
Из исключенных мероприятий 35 все же были сохранены как потенциально выполнимые, но только при условии, что ответственным министрам удастся найти необходимое финансирование. Еще 30 мероприятий из первоначальной версии плана действий исключены как менее важные, сообщил Кулбергс.
Уже сообщалось, что в прошлый вторник Кабинет министров еще не принял решения об утверждении плана действий правительства Кулбергса, поскольку часть предусмотренных в нем мероприятий невозможно реализовать в рамках существующего бюджета.
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