Из этих 150 мероприятий 37 связаны со стабилизацией бюджета и повышением эффективности расходов. Среди них такие приоритетные мероприятия, как публикация информации о заключенных договорах о закупках начиная с первого евро и их фактическом исполнении, повышение конкурентоспособности и скорости развития военной промышленности, разработка плана действий по обеспечению регионального общественного транспорта и другие. В план включены десять приоритетных мероприятий из этой сферы.

Еще 34 мероприятия связаны со стабилизацией ситуации в области безопасности и с иностранными делами. Из них 17 определены как приоритетные, в том числе перенятие опыта Украины и его интеграция в оборонную отрасль, трансформация Национальных вооруженных сил с переориентацией развития потенциала на нужды современной войны, а также предотвращение использования экспорта высшего образования для недобросовестной экономической иммиграции.