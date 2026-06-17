Мать в шоке: сын едва не потерял руку на неофициальной работе у брата

Мать рассказывает, что сын Артём примерно три года жил и параллельно работал на объекте, принадлежащем её брату в Елгавском крае, где также находится производство кормов для животных. Мать также подчёркивает, что сыну вовсе не нужно было находиться у злополучного оборудования, к тому же Артёма трудоустроили неофициально.

Кристина добавляет, что Артёма доставили в больницу с высоким промилле алкоголя в крови около 3,5. Мать более чем уверена, что в компании, принадлежащей родственнику, не соблюдаются правила охраны труда.

«Bez Tabu» отправляется на производство в Елгавском крае, чтобы поговорить с кем-то из работающих там и встретиться с хозяевами предприятия.

«Я вроде как в гостях. Если нужно, помогаю, вот так», — говорит один из встреченных людей у огороженной территории.

«Ну, произошёл несчастный случай. Идиот. Напился. Главное, что ему там вообще не нужно было находиться. Напился. Я помогу. Мы были у него в больнице. Артём. Он же его родственник, да. Мамин брат там какой-то. И я говорю, что хороший парень, ну, немного такой, да. Мама выгнала из дома три-четыре года назад. Тогда он к нам, ну, пустили его в такую комнатку, чтобы жил. Ну, хорошо, что так. Только этот палец, он травмирован, вся рука, всё двигается, всё чувствуется. Нам тут рассказали, что рука до половины была перемолота, из-за этой крови ничего не было видно», - рассказывает Даце, жена хозяина.

Хозяйка клянётся всеми святыми, что за несколько десятков лет опыта компании это первая такая ситуация.

«Bez Tabu» связались с Государственной инспекцией труда, и выяснили, что по данному случаю уже возбуждено расследование.

В таких случаях работодатель рискует потенциальными штрафами и другими ограничениями для дальнейшей предпринимательской деятельности.

Государственная инспекция труда призывает людей всё же сообщать о трудоустройстве, которое не оформлено в соответствии с нормативными актами.

«Эх, в большой спешке это делал. И толкал, толкал мясо туда внутрь, и вот так рука и засосалась внутрь. Хорошо, что коллега успел в тот момент выключить мясорубку, вытащить руку и вызвать “скорую”. Да, я был в состоянии опьянения. Такой дерьмовый момент, что я сам тоже виноват, да», - признаёт Артём.

Парень говорит, что трудового договора, к сожалению, не было. «Я вроде как просто родственник, там жил. Мне только покупали еду, и я просто помогал по хозяйству — косить траву, это-се, грабить листья и так далее. А иногда и на производстве. Но, ну, получилось как получилось», - сетует парень.

«Возьмём его обратно. Где ему жить? На улице? Этой козе он не нужен. Простите, что я так говорю, потому что я здесь хозяйка уже 30 лет в конце концов, да. Я могу себе позволить так сказать. Он ей вообще не нужен. Он будет здесь жить, и мы оформим его официально. И будет работать. Фасовать он сможет, всю траву косить сможет, всё делать сможет», - считает Даце, жена владельца.

Тем временем мать уже обратилась в несколько инстанций и учреждений, требуя провести расследование и проверки на конкретном предприятии.