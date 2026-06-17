Козы услышали голос человека — и нашли спрятанную еду без подсказок

Учёные выяснили, что эти животные могут находить еду, ориентируясь на направление человеческого голоса. Не на жест, не на палец, не на открытую миску, а именно на голос.

Эксперимент выглядел почти как детская игра с секретом.

Перед козами ставили две ёмкости, разделённые деревянной ширмой. В одну из них прятали лакомство — сырые макароны. Животное не видело, куда именно положили еду.

Потом исследователь прятался за ширмой и начинал указывать возбужденным голосом правильную емкость.

И козы довольно часто шли именно туда.

В опытах участвовали 29 животных. Каждая коза прошла 12 попыток. Когда человек говорил в сторону ведра с угощением, козы выбирали его в среднем в 60% случаев.

Когда исследователь молчал или говорил в сторону, не указывающую на нужное ведро, результат почти падал до случайного выбора.

Учёные называют это «голосовым указанием». То есть животное как будто понимает: если человек говорит туда, значит, там что-то важное.

Особенно занятно, что такую способность уже находили у собак и маленьких детей, но не у шимпанзе. Поэтому исследователи осторожно предполагают, что навык может быть связан с долгой жизнью рядом с человеком.

Козы были одними из первых домашних животных в истории. И, похоже, за тысячи лет они научились не только выпрашивать еду, бодаться и смотреть на мир с выражением полного превосходства.

Они ещё и слушают, куда человек говорит.

Теперь остаётся самый неприятный вопрос: если коза пошла не туда, она правда ошиблась — или просто решила, что ей виднее?