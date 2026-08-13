В наиболее вероятных сценариях рост цен будет меньше, поскольку часть производителей сможет отказаться от соответствующих пестицидов. Однако поставки все равно могут сократиться, а производство сельхозпродукции внутри ЕС — вырасти.

План предусматривает фактический запрет на остатки некоторых пестицидов, использование которых запрещено в ЕС из-за рисков для здоровья и окружающей среды. Пока Еврокомиссия не определила окончательный список веществ: JRC выделил 18 потенциально подпадающих под новые правила действующих веществ, которые используются при производстве 235 групп продуктов в 86 странах.