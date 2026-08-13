Согласно анализу Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии (JRC), в худшем сценарии, если производители за пределами ЕС не смогут адаптироваться к новым требованиям, цена кофе может вырасти на 332%, а цитрусовых — на 82%. Импорт сельхозпродукции в ЕС при этом может сократиться на 41%.
В наиболее вероятных сценариях рост цен будет меньше, поскольку часть производителей сможет отказаться от соответствующих пестицидов. Однако поставки все равно могут сократиться, а производство сельхозпродукции внутри ЕС — вырасти.
План предусматривает фактический запрет на остатки некоторых пестицидов, использование которых запрещено в ЕС из-за рисков для здоровья и окружающей среды. Пока Еврокомиссия не определила окончательный список веществ: JRC выделил 18 потенциально подпадающих под новые правила действующих веществ, которые используются при производстве 235 групп продуктов в 86 странах.
Европейские фермеры в целом поддерживают инициативу, поскольку считают, что иностранные производители должны соблюдать те же требования, что и производители в ЕС. Однако международные отраслевые организации предупреждают, что новые правила могут стать торговым барьером и не учитывать различия в климате, вредителях и условиях сельского хозяйства в разных странах.
Окончательное решение по новым требованиям Еврокомиссия пока не приняла.
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