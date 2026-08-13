В соответствии с Законом о государственных пенсиях, в этом году 1 октября вновь будет проведена индексация пенсий.
Министерство благосостояния поясняет, что индекс перерасчета пенсий определяется на основе фактического индекса потребительских цен (уровня инфляции) за 12-месячный период и части показателя реального прироста общей суммы заработной платы, облагаемой страховыми взносами (представляющей собой совокупный объем доходов, с которых в течение года уплачивались взносы на социальное страхование).
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