13 августа 2026 11:22 ⏱ 1 мин чтения Редакция PRESS# Пенсии

В октябре латвийцам добавят пенсии: кому и сколько?

1 октября этого года будет проведена индексация пенсий (или их частей), не превышающих 1589 евро; в зависимости от стажа они вырастут на величину от 4,24% до 5,22%, сообщил в четверг журналистам министр благосостояния Рейнис Узулниекс, сообщает tv3.lv.