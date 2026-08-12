Особенно высока частота взыскания штрафов в случаях нарушений правил дорожного движения, зафиксированных техническими средствами без остановки транспортного средства, а также в случаях нарушений правил остановки и парковки — в Латвии взыскивается около 99% таких штрафов.

Несмотря на высокие общие показатели взыскания штрафов, Министерство юстиции считает, что систему можно упростить и повысить эффективность за счет сокращения необходимости принудительного взыскания, ручной работы учреждений и административной нагрузки на граждан.

Одним из предлагаемых решений является принцип «плати быстрее — плати меньше». Он предусматривает, что в определенных случаях лицо может уплатить 80% наложенного штрафа, если решение не обжаловано и штраф уплачен в установленный срок.