В том числе планируется развивать принцип «плати быстрее — плати меньше», расширять возможности отсрочки или разделения штрафа на платежи в случае объективных финансовых трудностей, а также максимально автоматизировать процессы взыскания штрафов, сообщило министерство.
Во вторник, 11 августа, Кабинет министров принял к сведению информационный доклад Минюста «Взыскание административных штрафов».
Показатели взыскания административных штрафов в Латвии в целом высоки. С 2021 по 2025 год в Латвии было взыскано около 85% наложенных административных штрафов. Из взысканных штрафов 86% были уплачены добровольно, а 14% — взысканы принудительно.
Особенно высока частота взыскания штрафов в случаях нарушений правил дорожного движения, зафиксированных техническими средствами без остановки транспортного средства, а также в случаях нарушений правил остановки и парковки — в Латвии взыскивается около 99% таких штрафов.
Несмотря на высокие общие показатели взыскания штрафов, Министерство юстиции считает, что систему можно упростить и повысить эффективность за счет сокращения необходимости принудительного взыскания, ручной работы учреждений и административной нагрузки на граждан.
Одним из предлагаемых решений является принцип «плати быстрее — плати меньше». Он предусматривает, что в определенных случаях лицо может уплатить 80% наложенного штрафа, если решение не обжаловано и штраф уплачен в установленный срок.
Например, если наложен штраф в размере 100 евро и выполнены установленные условия, платить нужно будет 80 евро. Такая опция не будет автоматически применяться ко всем нарушениям и всем нарушителям.
Например, не планируется применять это правило к лицам, систематически нарушающим правила, или за серьезные административные нарушения, включая вождение в нетрезвом виде или значительное превышение скорости.
Более гибкое решение также планируется предложить лицам, которые не могут немедленно оплатить штраф из-за финансовых трудностей.
(Delfi.lv)
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