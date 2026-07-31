Натуральные, хрустящие, наполовину из семян!
Многие латвийцы уже оценили вкуснейшие «хрустики» — относительно новый продукт: хлебцы Selga NATURE с семенами подсолнечника, льна и тимьяном. И никакого пальмового масла, кстати.
В составе этих хлебцев — 50% семян подсолнечника и льна. А это естественный источник минералов, растительного белка, жирных кислот Омега-6 и Омега-9, витаминов B5, B9, E и A, а также железа, цинка и селена. Хлебцы содержат мало сахара, богаты пищевыми волокнами и ценными питательными веществами, поэтому станут отличной основой для полезного перекуса для всей семьи в любое время — утром, днем или вечером.
Линейка хлебцев Selga NATURE пока представлена тремя вкусами: первый — с овсяными хлопьями и семенами; второй — с семенами, чесноком и чили; третий — с тимьяном и семенами (последняя новинка этой аппетитной коллекции).
Два потрясающих рецепта от кондитера Анны Панны (Anna Panna)
В честь 70-летия бренда Selga Анна Панна подготовила два удивительно вкусных (протестировали на себе!) рецепта — сладкий и несладкий. Оба легко приготовить, а их вкус и подача идеально передают атмосферу лета.
1. Воздушные мини-чизкейки с безе (12 штук)
Нежный десерт, который буквально тает во рту, — идеальный выбор, когда хочется чего-то легкого, сладкого и домашнего.
Для основы берем: 100 г классического печенья Selga, измельченного в крошку, и 45 г растопленного сливочного масла.
Для сырной начинки: 350 г сливочного сыра, 70 г сахара, 4 г кукурузного крахмала, 60 г сметаны, 1 ст. л. ванильного экстракта, 1 яйцо.
Для безе: 2 яичных белка, 5 г лимонного сока, 90 г сахара, 1 ч. л. кукурузного крахмала.
Как готовить. Смешайте крошку классического печенья Selga с растопленным сливочным маслом. Разложите массу по 12 формочкам для маффинов, плотно прижимая ко дну. Выпекайте при 160 °C в течение 5 минут.
Сырная начинка. Соедините сливочный сыр, сахар, кукурузный крахмал, сметану и ванильный экстракт. Перемешайте до полностью однородной массы. В самом конце добавьте яйцо и аккуратно вмешайте его. Разлейте начинку по формочкам поверх основы. Выпекайте при 160 °C 12—15 минут, затем достаньте и немного остудите.
Безе. Взбейте белки с лимонным соком. Постепенно всыпая сахар, продолжайте взбивать до плотных устойчивых пиков. Добавьте кукурузный крахмал и аккуратно перемешайте. Выложите безе ложкой на каждый мини–чизкейк, формируя красивые пики. Верните в духовку еще на 8—10 минут.
2. Хрустящие канапе на крекерах Selga с рикоттой и персиками (10—12 штук)
Легкая, сочная и освежающая закуска со вкусом солнца, лета и легким итальянским настроением.
Ингредиенты: 10—12 соленых крекеров Selga, 120 г сыра рикотта, 1 ст. л. меда, нарезанный дольками 1 плотный спелый персик, немного оливкового масла, мед для подачи, рубленые фисташки, свежая мята.
Приготовление. Смешайте рикотту с одной столовой ложкой меда до кремовой консистенции. Слегка смажьте дольки персика оливковым маслом и обжарьте на сковороде–гриль по 1—2 минуты с каждой стороны, пока не появятся характерные полоски. На каждый соленый крекер Selga выложите слой крема из рикотты, сверху — теплую дольку персика. Посыпьте рублеными фисташками, украсьте листиком свежей мяты и слегка полейте медом. Подавайте сразу после приготовления.
Оригинальные пасты «намазки» от мастерицы Зане (Našķoties Zanе) — примерно на 10 порций
Можно использовать хлебцы Selga с овсяными хлопьями и семенами, хлебцы Selga с тимьяном и семенами, хлебцы Selga с семенами, чесноком и чили
1.Оливковая тапенада с вялеными томатами
Ингредиенты: 70 г черных оливок без косточек, 70 г зеленых оливок без косточек, 30 г вяленых томатов в масле, 20 мл масла из-под вяленых томатов, 1 ст. л. лимонного сока, 1 зубчик чеснока, небольшая горсть свежих листьев базилика, хлебцы Selga.
Как готовить. Поместите в чашу комбайна черные и зеленые оливки. Добавьте вяленые томаты, масло из-под томатов, лимонный сок, очищенный чеснок и листья базилика. Измельчите все ингредиенты до однородной пасты.
2. Песто с авокадо
В чашу кухонного комбайна выложите орехи кешью, листья базилика, сыр, мякоть авокадо, лимонный сок, очищенный зубчик чеснока и соль. Потом измельчите ингредиенты до однородности. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой влейте оливковое масло и доведите соус до кремовой консистенции.
(!) Подавайте обе намазки с хлебцами и любимым напитком.
3. Крем из лосося с микрозеленью
Ингредиенты: хлебцы Selga с семенами, чесноком и чили, 200 г филе лосося — запеченного или горячего копчения, 100 г сливочного сыра, 1 небольшая красная луковица, 2 ст. л. лимонного сока, несколько капель соуса Tabasco, щепотка морской соли и свежемолотый черный перец, микрозелень по вкусу.
Приготовление. Запеките филе лосося, полностью остудите и разберите на небольшие кусочки. Соедините лосось со сливочным сыром, мелко нарезанным красным луком, соусом Tabasco, лимонным соком, солью и перцем. Тщательно перемешайте до однородности. Намажьте крем на хлебцы Selga, украсьте микрозеленью или мелко нарезанным укропом и сразу подавайте.
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Изучала Людмила ВЕВЕРЕ
Справка. За десятилетия своего существования бренд Selga прошел путь от классического квадратного печенья до современного ассортимента с разнообразными вкусами и форматами. С момента появления первого печенья в 1956 году линейка пополнилась классическим сладким печеньем, вафлями, соленым печеньем, крекерами и многими другими продуктами, которые хороши как сами по себе, так и в составе самых разных рецептов.
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