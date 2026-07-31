Линейка хлебцев Selga NATURE пока представлена тремя вкусами: первый — с овсяными хлопьями и семенами; второй — с семенами, чесноком и чили; третий — с тимьяном и семенами (последняя новинка этой аппетитной коллекции).

Два потрясающих рецепта от кондитера Анны Панны (Anna Panna)

В честь 70-летия бренда Selga Анна Панна подготовила два удивительно вкусных (протестировали на себе!) рецепта — сладкий и несладкий. Оба легко приготовить, а их вкус и подача идеально передают атмосферу лета.