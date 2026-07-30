Подёнки на самом деле не являются бабочками, а выделяются в самостоятельный отряд. Они размножаются в воде и известны своей очень короткой жизнью в форме взрослой особи — от нескольких минут до двух-трех дней. Роение — их брачный танец, вскоре после которого бабочки умирают. Поэтому запечатленное явление — поистине уникальное.