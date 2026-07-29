A powerful 7.1-magnitude earthquake struck Japan’s Kumamoto Prefecture on Kyushu island. Buildings collapsed, fires broke out, and roads and transport networks suffered widespread damage. Authorities have urged people to remain vigilant as emergency crews continue search and… pic.twitter.com/waonr0C65H
— THE WEEK (@TheWeekLive) July 29, 2026
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в префектуре Кумамото. Толчки разрушили здания, повредили дороги и оставили без электричества почти 50 тысяч домов.
Kumamoto earthquake on the bridge of Kashima-machi on July 28, 2026.#kumamoto #earthquakeinJapan #Japan #earthquake
Cc @kab_news5ch pic.twitter.com/vc5grbR0mE
— sustainme.in®️ (@sustainme_in) July 29, 2026
Одним из самых тяжёлых эпизодов стал взрыв в торговом центре Aeon. Часть здания обрушилась, под завалами оказались посетители. Две женщины в возрасте около 20 лет погибли, ещё восемь человек удалось спасти.
Больницы рядом с эпицентром оказались переполнены. Из-за перебоев с электричеством работа некоторых медицинских учреждений была нарушена. Одна из больниц сравнила происходящее с полевым госпиталем, другая временно прекратила принимать новых пациентов после того, как помощь там получили 86 пострадавших.
К спасательной операции подключены японские военные. Специалисты разбирают завалы и пытаются добраться до людей, которые всё ещё могут оставаться под разрушенными зданиями.
К утру среды в регионе было зарегистрировано более 170 повторных толчков. Жителей предупредили, что сильные афтершоки могут продолжаться ещё около недели. Дополнительную опасность создают жара и риск оползней.
Землетрясение затронуло не только жилые районы. Toyota остановила работу трёх заводов на юге страны, Honda продлила приостановку производства на мотоциклетном предприятии в Кумамото, а производитель микросхем Renesas сообщил о повреждениях на двух заводах.
Толчки почувствовали даже в Южной Корее. Власти получили сотни звонков из Пусана, Инчхона и других городов, однако сообщений о серьёзных разрушениях там не поступало.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.