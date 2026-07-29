Одним из самых тяжёлых эпизодов стал взрыв в торговом центре Aeon. Часть здания обрушилась, под завалами оказались посетители. Две женщины в возрасте около 20 лет погибли, ещё восемь человек удалось спасти.

Больницы рядом с эпицентром оказались переполнены. Из-за перебоев с электричеством работа некоторых медицинских учреждений была нарушена. Одна из больниц сравнила происходящее с полевым госпиталем, другая временно прекратила принимать новых пациентов после того, как помощь там получили 86 пострадавших.

К спасательной операции подключены японские военные. Специалисты разбирают завалы и пытаются добраться до людей, которые всё ещё могут оставаться под разрушенными зданиями.