Как отмечают в самоуправлении, Кекавский край стал одним из двух муниципалитетов Латвии, где утверждены правила предоставления софинансирования частным лицам для создания и оснащения убежищ. Аналогичная программа сегодня действует только в Риге.
Председатель Кекавской краевой думы и руководитель Комиссии по гражданской защите Виктория Байре подчеркнула, что обеспечить безопасность жителей исключительно за счет муниципальных объектов невозможно. По ее словам, не менее важно приспособить подвалы многоквартирных домов. Самоуправление рассчитывает, что финансовая поддержка побудит жильцов совместно подготовить свои дома к возможным чрезвычайным ситуациям. «Гражданская защита — это общая ответственность государства, самоуправлений и каждого человека», — отметила Байре.
В соответствии с утвержденными правилами средства можно направить на покупку и установку негорючих входных дверей, например металлических. Размер компенсации на эти цели может достигать 950 евро. Если необходимые двери уже установлены, финансирование разрешается использовать на другие строительные работы, предусмотренные актом обследования, который составляют специалисты самоуправления.
Кроме того, программа предусматривает софинансирование закупки автономного освещения, биотуалетов, аптечек, дымовых извещателей, датчиков углекислого газа, а также оборудования мест для сидения.
Размер поддержки зависит от площади убежища и количества людей, которых оно сможет принять. Расчет ведется исходя из нормы 0,75 квадратного метра на одного человека. При этом каждое многоквартирное здание может воспользоваться программой только один раз.
Для получения поддержки собственники квартир должны принять коллективное решение о создании убежища и обеспечить к нему свободный доступ в случае необходимости. Самоуправление также призывает управляющих домами помогать жильцам в организации этого процесса. После подачи заявки специалисты обследуют подвальное помещение, оценят его соответствие требованиям и определят перечень необходимых работ.
Параллельно Кекавское самоуправление реализует проект Европейского фонда регионального развития (ERAF), в рамках которого восемь муниципальных объектов переоборудуют под убежища третьей категории и нужды гражданской защиты. Стоимость проекта превышает 366 тысяч евро. После завершения работ эти помещения смогут одновременно принять около 3300 человек в случае чрезвычайной ситуации.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.