Председатель Кекавской краевой думы и руководитель Комиссии по гражданской защите Виктория Байре подчеркнула, что обеспечить безопасность жителей исключительно за счет муниципальных объектов невозможно. По ее словам, не менее важно приспособить подвалы многоквартирных домов. Самоуправление рассчитывает, что финансовая поддержка побудит жильцов совместно подготовить свои дома к возможным чрезвычайным ситуациям. «Гражданская защита — это общая ответственность государства, самоуправлений и каждого человека», — отметила Байре.

В соответствии с утвержденными правилами средства можно направить на покупку и установку негорючих входных дверей, например металлических. Размер компенсации на эти цели может достигать 950 евро. Если необходимые двери уже установлены, финансирование разрешается использовать на другие строительные работы, предусмотренные актом обследования, который составляют специалисты самоуправления.