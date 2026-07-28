«Существует мнение, будто период шведского владычества в Лифляндии оставил по себе столь светлую память в латышском народе главным образом потому, что эта сравнительно мирная пора наступила после тяжёлых лет разорительной Ливонской войны и десятилетий господства Польши, при которой помещики пользовались по отношению к крестьянству неограниченными правами.

Доля правды есть в этом утверждении. Нельзя без волнения перелистывать хроники XVI века, особенно книгу ревельского летописца и пастора Бальтазара Рюссова, где повествуется об ужасах, творившихся в Ливонии в течение 25-летней Ливонской войны. Страна была обращена в груду развалин, были вырезаны или вымерли от чумы и голода целые волости. Население обнищало и одичало.