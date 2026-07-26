Поэтому те 500 выпускников 9-х классов, которые до сих пор не получили приглашений, должны выбрать место в тех школах, в которых есть свободные места и нет конкурса. Потому что в техникумах конкуренция иногда ещё жёстче, чем в средней школе.
Однако публика в интернете другого мнения:
— Глупости, техникумы всех берут, чем больше детей изучает информацию, не имеющую ценности, по программам ЕС Erasmus, тем больше работы учителям. В реальности по окончании школы все ищут работу в одном или двух ангарах, на производстве. Где нет мест для всех.
— Средняя школа не обязательна, говорили они. Можно ведь пойти в техникум, говорили они.
— Что-то в этой системе не совсем правильно, не должно быть такого, чтобы кто-то из желающих остался без средней школы из-за того, что средний балл послабее.
— Именно такая эта система и есть. Ты можешь быть абсолютно успевающим по всем предметам, но по одному у тебя не идёт, и всё — в школе высокомерно заявляют: средняя школа — не обязательна. Я за своего ребёнка боролась, он закончил. Может пойти дальше учиться в вуз, если так решит. Может работать.
— Как такое может быть, если рождаемость плохая в последние 20-30 лет?
— Можно, конечно, поспорить, но возможность получить среднее образование имеют 100% школьников, невозможно обеспечить систему, где такую возможность имели бы 200%, другое дело, что часть учебных заведений никого не интересует.
— Нечего протирать штаны в школе до 19 лет. Не может учиться достаточно хорошо — в профучилище.
— Это свидетельствует ещё и о том, что техникумы стали вполне престижным учебным заведением. Нет больше такого, как когда-то — школа для «лузеров», которых не взяли в среднюю школу.
— Не во всех техникумах так, не надо вырывать из контекста.
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