— Средняя школа не обязательна, говорили они. Можно ведь пойти в техникум, говорили они.

— Что-то в этой системе не совсем правильно, не должно быть такого, чтобы кто-то из желающих остался без средней школы из-за того, что средний балл послабее.

— Именно такая эта система и есть. Ты можешь быть абсолютно успевающим по всем предметам, но по одному у тебя не идёт, и всё — в школе высокомерно заявляют: средняя школа — не обязательна. Я за своего ребёнка боролась, он закончил. Может пойти дальше учиться в вуз, если так решит. Может работать.