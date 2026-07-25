На двери магазина Mere в Риге, на ул. Спилвес, в Ильгюциемсе, в обеденное время уже висела табличка «Закрыто», но возле магазина ещё можно было встретить покупателей, которые были отнюдь не в восторге от такого «сюрприза». У журналиста TV3 произошёл следующий диалог с покупателем:
— Ничего хорошего в этом нет.
— Почему плохо?
— А что там хорошего? Где покупать, где вы дешевле получите? Пусть «господа» свои магазины закрывают.
— Вы здесь покупаете, потому что дешевле?
— Да, дешевле. Намного дешевле.
— Вот только владелец — российский гражданин, поддерживающий войну в Украине.
— Мне всё равно, русские, латыши, белорусы.
— Главное, что здесь дёшево и хорошие продукты.
Впрочем, шопинг прекратился в тот момент, когда телекамеру заметил работник магазина и внезапно заторопился выгнать клиентов. Всё произошло так быстро, что люди даже не успели вернуть на место тележки для покупок.
Так что вскоре все посетители были удалены, парковка опустела, а ворота для въезда на территорию были заперты на висячий замок.
Сеть Mere пришла в Латвию пять лет назад, хотя уже тогда было известно, что она принадлежит российскому гражданину, это не мешало предприятию вести деятельность в Латвии. До тех пор, пока Шнейдер не попал под санкции ЕС, которые распространяются в том числе и на SIA Latprodukti, управляющее сетью в Латвии.
Евросоюз обосновал санкции тем, что Шнейдер оказывает материальную и финансовую поддержку российскому режиму, тем самым поддерживая агрессию в Украине. В обосновании указано также, что сеть магазинов, которая в России работает под брендом «Светофор», развернула деятельность на оккупированных территориях Украины.
По мнению члена правления Lursoft IT и эксперта в области бизнеса Айнарса Брувелиса, эти факты были достаточным основанием для того, чтобы обложить сеть магазинов санкциями ещё раньше: «Это было известно давно. Причём было известно и в нашем регионе. Например, в Польше этот факт констатировали и включили [сеть магазинов] в свой санкционный список ещё в прошлом году, а мы ещё продолжали думать после этого. Так что этот предприниматель продолжал здесь работать, создавать новые рабочие места, что, конечно, позитивно, но с учётом этого условно морального аспекта, это нужно было остановить раньше».
По данным Lursoft, в последние годы магазины Mere в Латвии работали успешно, наращивали оборот и постепенно увеличивали число работников. Всего в Латвии было 12 магазинов этой сети, на предприятии работало более 160 человек. Служба финансовой разведки поясняет, что после вступления в силу санкций можно будет выплатить зарплату работникам и рассчитаться за поставки, но все эти платежи нужно будет согласовать со службой.
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