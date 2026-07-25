Евросоюз обосновал санкции тем, что Шнейдер оказывает материальную и финансовую поддержку российскому режиму, тем самым поддерживая агрессию в Украине. В обосновании указано также, что сеть магазинов, которая в России работает под брендом «Светофор», развернула деятельность на оккупированных территориях Украины.

По мнению члена правления Lursoft IT и эксперта в области бизнеса Айнарса Брувелиса, эти факты были достаточным основанием для того, чтобы обложить сеть магазинов санкциями ещё раньше: «Это было известно давно. Причём было известно и в нашем регионе. Например, в Польше этот факт констатировали и включили [сеть магазинов] в свой санкционный список ещё в прошлом году, а мы ещё продолжали думать после этого. Так что этот предприниматель продолжал здесь работать, создавать новые рабочие места, что, конечно, позитивно, но с учётом этого условно морального аспекта, это нужно было остановить раньше».

По данным Lursoft, в последние годы магазины Mere в Латвии работали успешно, наращивали оборот и постепенно увеличивали число работников. Всего в Латвии было 12 магазинов этой сети, на предприятии работало более 160 человек. Служба финансовой разведки поясняет, что после вступления в силу санкций можно будет выплатить зарплату работникам и рассчитаться за поставки, но все эти платежи нужно будет согласовать со службой.