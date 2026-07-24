Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) в ходе реализации проекта будет координировать сотрудничество между инвестором и государственными учреждениями, обеспечивая поддержку в продвижении проекта. В настоящее время готовятся необходимые для создания предприятия документы, оцениваются возможные места размещения производства и совместно с государственными учреждениями продвигаются необходимые для реализации проекта процессы. Учитывая стратегическое значение проекта для экономики и безопасности Латвии, при необходимости могут быть использованы созданные в стране механизмы поддержки стратегических инвестиций, в том числе механизм «Зеленого коридора».

Заместитель директора ЛАИР по привлечению инвестиций Лаура Штровалде отметила, что это один из наиболее значительных новых проектов в оборонной промышленности Латвии за последние годы. По ее словам, работа Министерства экономики по привлечению инвестиций стала важным фактором при выборе Латвии в качестве места реализации проекта. Сейчас проект находится на высокой степени готовности, а ЛАИР продолжит координировать взаимодействие инвестора и государственных учреждений для его успешного воплощения.

В Министерстве экономики подчеркивают, что проект реализуется в период, когда в Европе и странах НАТО стремительно растет спрос на мощности оборонной промышленности и увеличиваются инвестиции в укрепление безопасности и обороноспособности. Его реализация создаст высококвалифицированные рабочие места, расширит экспортные возможности и укрепит позиции Латвии в международных цепочках поставок оборонной продукции.

