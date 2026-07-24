Цель меморандума — содействовать сотрудничеству, оценить возможности реализации инвестиционного проекта и укрепить устойчивый экономический рост Латвии, развитие инноваций и промышленности с высокой добавленной стоимостью.
Проект предусматривает создание производства артиллерийских ракет полного цикла: от изготовления твердого ракетного топлива и снаряжения боеголовок взрывчатыми веществами до окончательной сборки и квалификационных испытаний.
В рамках проекта в Латвии будут созданы производственные мощности с высокой добавленной стоимостью, ориентированные как на укрепление обороноспособности страны, так и на удовлетворение спроса на международных рынках.
Исполнительный директор «Native Trading» отметил, что Латвия продемонстрировала четкую приверженность развитию инноваций, экономическому росту и промышленности. Цель компании — создать долгосрочное партнерство, которое обеспечит появление высококвалифицированных рабочих мест, привлечет значительные иностранные инвестиции и укрепит промышленный потенциал региона.
Этот проект — не просто строительство завода, а создание тесного и долгосрочного сотрудничества между США и Латвией, основанного на доверии, прозрачности, инновациях и общей приверженности экономическому развитию и региональной безопасности, добавил представитель компании.
Валайнис подчеркнул, что безопасность страны зависит не только от потенциала вооруженных сил, но и от промышленного потенциала. «Развивая в Латвии производство артиллерийских систем полного цикла, мы одновременно укрепляем безопасность страны, развиваем промышленность с высокой добавленной стоимостью и создаем новые рабочие места. Такие инвестиции повышают устойчивость, экспортный потенциал и обеспечивают долгосрочный экономический рост Латвии», — отметил министр.
Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) в ходе реализации проекта будет координировать сотрудничество между инвестором и государственными учреждениями, обеспечивая поддержку в продвижении проекта. В настоящее время готовятся необходимые для создания предприятия документы, оцениваются возможные места размещения производства и совместно с государственными учреждениями продвигаются необходимые для реализации проекта процессы. Учитывая стратегическое значение проекта для экономики и безопасности Латвии, при необходимости могут быть использованы созданные в стране механизмы поддержки стратегических инвестиций, в том числе механизм «Зеленого коридора».
Заместитель директора ЛАИР по привлечению инвестиций Лаура Штровалде отметила, что это один из наиболее значительных новых проектов в оборонной промышленности Латвии за последние годы. По ее словам, работа Министерства экономики по привлечению инвестиций стала важным фактором при выборе Латвии в качестве места реализации проекта. Сейчас проект находится на высокой степени готовности, а ЛАИР продолжит координировать взаимодействие инвестора и государственных учреждений для его успешного воплощения.
В Министерстве экономики подчеркивают, что проект реализуется в период, когда в Европе и странах НАТО стремительно растет спрос на мощности оборонной промышленности и увеличиваются инвестиции в укрепление безопасности и обороноспособности. Его реализация создаст высококвалифицированные рабочие места, расширит экспортные возможности и укрепит позиции Латвии в международных цепочках поставок оборонной продукции.
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