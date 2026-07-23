Поездка Линды из Сигулды в Саулкрасты закончилась аварией, в которой машина была разбита, а сама она попала в больницу. Она впервые ехала по маршруту через Мурьяни. Поскольку дорога была извилистой и мокрой от дождя, Линда ехала домой медленнее обычного; дополнительную осторожность ей внушало присутствие четырехлетней дочери, сидевшей в автокресле рядом. До дома оставалось всего десять минут пути, когда возле автобусной остановки «Кемери» их дорога пересеклась с автомобилем 20-летнего водителя, ехавшего навстречу.
Линда вспоминает: «Всё решилось за считанные секунды: я увидела, что машина начинает смещаться на мою полосу, и нажала на тормоз, чтобы понять, как он поступит дальше. Я не могла уйти влево, так как он мог внезапно свернуть вправо — а это привело бы к катастрофе; именно так всё и произошло. У меня было всего три секунды — или даже меньше, по правде говоря, всего одна, — и я просто увидела, что он вот-вот снесет всю нашу правую сторону».
В результате столкновения у автомобиля Линды оторвало двигатель и переднюю правую шину. Они остались лежать прямо у автобусной остановки, а сам автомобиль вынесло на встречную полосу, развернув его передней частью к оторванным деталям. Тем временем «Форд», которым управлял молодой человек, перевернулся на крышу на противоположной стороне дороги. На траве остался след от автомобиля.
-Когда мы пришли в себя, я увидела, что сработали подушки безопасности — и моя, и у дочери; она плакала. Я выбралась из машины, чтобы помочь ей выйти. Нам удалось выбраться самостоятельно, а потом я огляделась и увидела другой автомобиль, перевернутый вверх дном. Я подумала: «Боже, что же делать?» — и тут увидела, как он выбирается наружу. Я подумала: «Слава Богу!», — говорит Линда.
Женщина уже собиралась вызвать экстренные службы, но её телефон затерялся в салоне автомобиля, где всё было перевернуто вверх дном, поэтому помощь вызвал молодой человек. Тем временем на месте происшествия остановились несколько проезжавших мимо автомобилистов.
-Я выбежала на дорогу и начала махать руками. Они остановились и тут же взяли ситуацию под контроль: женщина подошла прямо ко мне и спросила: «Вы в порядке? Всё хорошо? Я медик». Мужчина сразу же начал звонить в экстренные службы — в том числе медикам, — так как не был уверен, удалось ли нам самим вызвать помощь в состоянии шока. Женщина взяла мою маленькую дочку на руки и прижала к себе, пока я искала телефон и делала необходимые звонки. Затем они предложили посадить дочку в свою машину. Мужчина тут же достал из своего автомобиля знак аварийной остановки, выставил его позади моей машины, надел светоотражающий жилет и стал подавать сигналы другим водителям, чтобы те остановились. Они повели себя просто замечательно — огромное им спасибо!», — говорит Линда.
После шокирующего происшествия женщина пребывала в состоянии полного смятения; поэтому она призывает других проезжающих мимо автомобилистов не оставаться равнодушными в подобных ситуациях, а останавливаться и помогать.
Всех участников аварии вскоре доставили в больницу, но в тот же вечер отпустили домой; автомобили же, судя по всему, отправятся на металлолом. Сообщается, что причиной столкновения стала лопнувшая на «Форде» шина — молодой человек даже показал её женщине, — однако правоохранительные органы продолжают проверять эту версию событий.
ФОТО: скриншот видео программы «Дегпункта»
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