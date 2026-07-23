-Когда мы пришли в себя, я увидела, что сработали подушки безопасности — и моя, и у дочери; она плакала. Я выбралась из машины, чтобы помочь ей выйти. Нам удалось выбраться самостоятельно, а потом я огляделась и увидела другой автомобиль, перевернутый вверх дном. Я подумала: «Боже, что же делать?» — и тут увидела, как он выбирается наружу. Я подумала: «Слава Богу!», — говорит Линда.

Женщина уже собиралась вызвать экстренные службы, но её телефон затерялся в салоне автомобиля, где всё было перевернуто вверх дном, поэтому помощь вызвал молодой человек. Тем временем на месте происшествия остановились несколько проезжавших мимо автомобилистов.

-Я выбежала на дорогу и начала махать руками. Они остановились и тут же взяли ситуацию под контроль: женщина подошла прямо ко мне и спросила: «Вы в порядке? Всё хорошо? Я медик». Мужчина сразу же начал звонить в экстренные службы — в том числе медикам, — так как не был уверен, удалось ли нам самим вызвать помощь в состоянии шока. Женщина взяла мою маленькую дочку на руки и прижала к себе, пока я искала телефон и делала необходимые звонки. Затем они предложили посадить дочку в свою машину. Мужчина тут же достал из своего автомобиля знак аварийной остановки, выставил его позади моей машины, надел светоотражающий жилет и стал подавать сигналы другим водителям, чтобы те остановились. Они повели себя просто замечательно — огромное им спасибо!», — говорит Линда.