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Гриб с 23 тысячами “полов”: обычная белая бахрома на дереве оказалась лесным чудом

Редакция PRESS 19 июня, 2026 10:25

Животные 0 комментариев

На вид он совсем не звезда. Маленький беловатый гриб на старой древесине, похожий то ли на кружевную бахрому, то ли на забытый природой обрывок салфетки. Название тоже не особенно гламурное: щелелистник обыкновенный.

Но именно этот “обыкновенный” гриб оказался таким персонажем, что рядом с ним многие лесные красавцы выглядят просто декорацией.

Начнём с самого громкого. В одном исследовании электрической активности грибов учёные изучали всплески сигналов в мицелии и попытались разложить их на условные “слова”. Конечно, это не разговор в человеческом смысле. Гриб не сидит под берёзой и не обсуждает погоду. Но если принимать такую модель, щелелистник оказался одним из самых “разговорчивых” среди проверенных грибов.

И это только начало.

У щелелистника описывают 23 328 типов совместимости для спаривания. В популярных текстах их часто называют “полами”, хотя это не пол в привычном человеческом смысле. У гриба нет романтической драмы с яйцеклетками и сперматозоидами. Есть генетические маркеры, по которым один мицелий понимает, подходит ли ему другой.

Звучит как бюрократия природы, но система почти идеальная. Случайно встретившиеся мицелии с вероятностью выше 99% окажутся совместимыми. Иными словами, если щелелистник кого-то встретил, шансы на “не сошлись характерами” у него удивительно малы.

Есть у этого скромного гриба и другой талант: он умеет есть дерево. Не в смысле аккуратно погрызть кору, а разбирать древесину на химические детали. Дерево для большинства животных почти несъедобно, потому что в нём много прочных молекул. Целлюлоза похожа на тугую верёвку, лигнин работает как древесный цемент.

А щелелистник приходит со своим ферментным набором и начинает всё это распутывать, резать и превращать в доступную пищу. На вид грибочек, внутри маленькая химическая фабрика.

Ещё он знаменит огромным генетическим разнообразием. Учёные изучали его геном и обнаружили, что разные экземпляры щелелистника могут отличаться друг от друга неожиданно сильно. Для гриба, который выглядит так скромно, это почти вызывающее поведение.

Добавим сюда ещё одну странность. Этот гриб умеет получать разные варианты молекулярных инструкций из одних и тех же генов. Если совсем просто, он не просто хранит рецепт, а умеет читать его несколькими способами. Возможно, именно поэтому он так хорошо справляется с древесиной и вообще ведёт себя как универсальный лесной переработчик.

А теперь маленький привет из глубокой древности. Следы грибов находили даже в зубном камне неандертальцев, живших десятки тысяч лет назад. Так что любовь к странной лесной еде, возможно, началась сильно раньше ресторанов с авторской кухней.

Правда, у этой истории есть и слегка тревожный финал. Для большинства людей щелелистник просто гриб на древесине. Но в медицинской литературе описаны редкие случаи, когда он вызывал инфекции, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Получается странный портрет: невзрачный гриб, который может “сигналить”, имеет десятки тысяч вариантов совместимости, разбирает дерево на части и иногда напоминает, что в лесу не всё такое безобидное, как выглядит на прогулке.

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