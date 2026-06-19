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Мальчика бросили к крокодилам, а жена владельца зоопарка прыгнула следом: история, в которую трудно поверить

Редакция PRESS 19 июня, 2026 11:24

Животные 0 комментариев

Трёхлетний мальчик оказался в вольере с крокодилами в британском зоопарке после того, как, по данным полиции, его туда бросил посторонний мужчина.

Инцидент произошёл в зоопарке Johnson’s of Old Hurst в графстве Кембриджшир. По словам местных жителей, первой на помощь ребёнку бросилась Трейси Джонсон, жена владельца зоопарка. Очевидцы утверждают, что женщина прыгнула в вольер, пытаясь спасти малыша.

На место прибыли несколько бригад скорой помощи и санитарный вертолёт. Трёхлетнего мальчика доставили в больницу Addenbrooke’s с тяжёлыми травмами. По данным полиции, его состояние остаётся критическим, но стабильным.

По подозрению в покушении на убийство задержан 30-летний житель графства Норфолк. Следователи считают, что мужчина и ребёнок не были знакомы.

Случившееся потрясло местных жителей. По словам соседей, вольер расположен примерно на 4,5 метра ниже смотровой площадки и оборудован ограждениями. Местный депутат и представители полиции призвали людей не строить догадки до завершения расследования.

Сам зоопарк временно закрыл павильон с рептилиями. Владельцы заявили, что сейчас думают только о пострадавшем мальчике и его семье.

Особый шок у многих вызвало то, что ещё несколько лет назад хозяин зоопарка с гордостью рассказывал, что посетители могут наблюдать за крокодилами почти без видимых барьеров, чтобы почувствовать себя ближе к природе.

Теперь это место оказалось в центре одной из самых страшных историй последних дней.

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