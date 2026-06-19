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Латвия на пороге климатических перемен: ученые раскрыли тревожный прогноз

Редакция PRESS 19 июня, 2026 12:23

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TV24

То, о чем климатологи предупреждали на протяжении многих лет, уже становится реальностью для Латвии. По словам ученых, прогнозы изменения климата все чаще подтверждаются на практике: страну ожидают более мягкие зимы, рост количества осадков и учащение экстремальных погодных явлений. Об этом в эфире программы «Klimata balss» на TV24 рассказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

По его словам, все сценарии, разработанные Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC), сегодня все точнее совпадают с реальными наблюдениями.

«Мы, как метеорологи, уже можем констатировать: к счастью для науки, но, возможно, не для общества, прогнозируемые климатические изменения действительно происходят», — заявил Виксна.

По его словам, еще в четвертом и пятом оценочных докладах IPCC были представлены долгосрочные сценарии климатического развития для разных регионов мира. Сегодня становится очевидно, что для стран Балтии эти прогнозы оказались весьма точными.

«Сейчас мы, как метеорологи, можем сказать: к нашему счастью, но, вероятно, к сожалению для общества, сценарии климатических изменений сбываются», — отметил Виксна.

Согласно нынешним оценкам, к концу XXI века средняя температура воздуха в Латвии может повыситься на 3–5 градусов по сравнению с текущими показателями. Виксна отметил, что это будет крайне серьезное изменение.

«Для сравнения: с середины прошлого века температура выросла примерно на 1–1,5 градуса. Поэтому дополнительное повышение на несколько градусов станет очень существенным», — пояснил он.

При этом изменения затронут не только температурный режим. По прогнозам специалистов, климат Латвии станет заметно более влажным, особенно зимой. Количество осадков в холодный сезон может увеличиться на 40–50 процентов.

Летом же погода станет менее предсказуемой. Ожидается рост числа сильных гроз, ливней и других экстремальных явлений.

«В теплое время года погодные условия будут отличаться большей изменчивостью. Сильные грозы и интенсивные осадки будут происходить чаще», — предупредил Виксна.

Эксперт также обратил внимание на то, что климатические прогнозы не ограничиваются исключительно метеорологическими расчетами. Они учитывают изменения в образе жизни людей, уровне потребления энергии, транспортной мобильности и других социальных факторах.

По словам Виксны, современные климатические модели рассматривают изменение климата как комплексный процесс, который влияет практически на все сферы жизни общества. Именно поэтому оценка будущих рисков строится не только на данных о температуре и осадках, но и на анализе того, как будет развиваться человеческая деятельность в ближайшие десятилетия.

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