Что там Домбрава? Очевидцы засняли эпичную драку у Origo

Интересно, что в компании паренька явно присутствовали выходцы из других стран. Они не вмешивались, но следовали за конфликтующими.

"Похоже, Янису Домбравае тут нечего сказать. Самый центр столицы. И сейчас начнутся оправдания: это, мол, не работа Государственной полиции Латвии, а задача Рижской муниципальной полиции. Потом скажут, что когда полицейские были на месте, всё было спокойно, что сотрудников не хватает, но патрулирование ведётся. А в конце окажется, что у них вообще был обеденный перерыв", - пошутили в комментариях к видео.