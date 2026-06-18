В январе-апреле родилось 1846 мальчиков, что на 7,2% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1796 девочек, что на 2,3% меньше.

В апреле в Латвии было зарегистрировано 885 новорожденных, что на 11,7% меньше, чем за тот же месяц 2025 года, в том числе 441 мальчик и 444 девочки.

За первые четыре месяца года в Латвии зарегистрировано 9344 умерших, что на 3,2% больше, чем за тот же период 2025 года (9051 умерший).

Таким образом, за первые четыре месяца года число умерших превысило число родившихся на 5702 человека, в то время как в соответствующий период предыдущего года эта разница составляла 5223 человека.

За первые четыре месяца 2026 года в Латвии зарегистрировано 1726 браков, что по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 11% меньше.

На 1 мая этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1,835 млн человек.