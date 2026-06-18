Ожог можно получить за 20 минут: радиационный фон опасно вырастет в праздники

Согласно данным Европейского космического агентства, количество озона в стратосфере над Латвией снизится с нынешних 360-380 единиц Добсона до 320-340 единиц в период с 20 по 22 июня. Это приведет к увеличению интенсивности ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности Земли, и индекс ультрафиолетового излучения повысится как минимум до шестого уровня в солнечную погоду в середине дня.

В таких условиях не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами длительное время с 11:00 до 16:00. Люди с особенно чувствительной кожей могут получить солнечный ожог за 20 минут, если не будут осторожны. Продолжительность пребывания на солнце можно увеличить, используя солнцезащитный крем.

Ежегодно самый сильный ультрафиолетовый радиационный фон в Латвии наблюдается в июне и первой половине июля.

Чтобы избежать солнечных ожогов, которые являются основным фактором риска развития рака кожи, в начале сезона загара следует сначала находиться на солнце очень недолго, а затем продолжительность пребывания на солнце можно увеличивать.

Людям со светлой кожей, светлыми или рыжими волосами и большим количеством веснушек следует особенно остерегаться солнечных лучей. Людям, ранее получавшим солнечные ожоги, также следует проявлять особую осторожность, а детей следует особенно защищать от солнца.

Глаза также следует защищать от ультрафиолетовых лучей, и следует отметить, что многие поверхности, особенно вода и легкий песок, отражают значительную часть солнечных лучей.

Наибольший риск для здоровья представляет загорание в солярии, а также в южных странах, где ультрафиолетовое излучение значительно сильнее, чем в Латвии.