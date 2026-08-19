К такому выводу пришли австралийские исследователи, изучившие движения 107 здоровых людей в возрасте от 26 до 86 лет.
Главное изменение происходит вокруг голеностопа.
У пожилых людей мышцы с противоположных сторон сустава чаще напрягаются одновременно. Из-за этого голеностоп становится более жёстким и устойчивым в момент, когда нога касается земли.
С точки зрения безопасности это полезно.
С точки зрения экономии сил — совсем наоборот.
Мышцы начинают работать интенсивнее, но толкают тело вперёд слабее. Поэтому шаг становится короче, скорость снижается, а усталость приходит быстрее.
Исследователи называют это своеобразной стратегией «безопасность прежде всего». Нервная система как будто предпочитает потратить больше энергии, лишь бы снизить риск потерять равновесие.
Но у этой страховки есть неприятный побочный эффект.
Чем жёстче человек фиксирует сустав, тем труднее ему быстро отреагировать, если он споткнулся или поскользнулся. Получается парадокс: организм пытается защититься от падения, но одновременно может хуже справляться с неожиданной потерей равновесия.
Есть и хорошая новость.
Учёные считают, что помочь могут не только силовые упражнения. Особенно важны тренировка равновесия, координации и мышц голени. Среди простых вариантов называют регулярную физическую активность и тайцзи.
То есть с возрастом тело действительно начинает перестраховываться.
И за эту осторожность приходится платить каждым шагом.
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