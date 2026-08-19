Исследователи называют это своеобразной стратегией «безопасность прежде всего». Нервная система как будто предпочитает потратить больше энергии, лишь бы снизить риск потерять равновесие.

Но у этой страховки есть неприятный побочный эффект.

Чем жёстче человек фиксирует сустав, тем труднее ему быстро отреагировать, если он споткнулся или поскользнулся. Получается парадокс: организм пытается защититься от падения, но одновременно может хуже справляться с неожиданной потерей равновесия.