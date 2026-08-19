Уже сообщалось, что в ночь с 7 на 8 августа на ДБДД была совершена кибератака. В ходе этой кибератаки были получены личные данные 1,2 млн физических и примерно 200 000 юридических лиц. Данные были получены из платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет.

Госполиция начала уголовный процесс.

