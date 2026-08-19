О русских на Аляске говорить трудно. Мало их там, да и рассеяны они по безбрежному пространству этой дикой страны то в одиночку, то, в лучшем случае, парами. Общественной жизни — никакой. Да и откуда ей взяться? Большинство русских, живущих там, — элемент не пришлый, не выкинутый бурями революции на случайный берег, а крепкий, сжившийся с местными условиями и людьми, — потомки тех, которые пришли, когда Аляска была еще землей русской.

Откуда взяться общественности, когда нет интеллигенции? Большинство русских — люди простые: либо осколки колонистов, либо беглые каторжане с Сахалина, либо остатки того полка, который квартировал в Аляске еще во времена Николая Первого. Живут они главным образом охотой и рыболовством, изредка гоняясь за золотом, которое постоянно появляется то тут, то там и притягивает к себе «проспекторов».

Хуже всего живется рыболовам, труднее — проспекторам. За отсутствием спроса на местном рынке рыбаки вынуждены сдавать свой улов консервным фабрикам, а те платят мало, да еще требуют рыбу высшего качества. Часто бывает, что безжалостный приемщик выбирает из всей лодки 20–30 фунтов, а остальное предлагает либо выбросить в море, либо закопать.