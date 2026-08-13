Русский эмигрант Виталий Камов вот уже три года живет среди негров в Камеруне и видит белых только два раза в год. Настоящее краткое повествование о нем и его необыкновенных приключениях заимствовано газетой «Возрождение» из его писем, посланных друзьям в Европу.

Одно время Камов жил в Париже, где не мог найти работу. Узнав, что французская колониальная фирма набирает рабочих для надзора за неграми на каучуковых плантациях, Камов предложил свои услуги.