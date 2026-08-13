Русский эмигрант Виталий Камов вот уже три года живет среди негров в Камеруне и видит белых только два раза в год. Настоящее краткое повествование о нем и его необыкновенных приключениях заимствовано газетой «Возрождение» из его писем, посланных друзьям в Европу.
Одно время Камов жил в Париже, где не мог найти работу. Узнав, что французская колониальная фирма набирает рабочих для надзора за неграми на каучуковых плантациях, Камов предложил свои услуги.
Через полгода каучук упал в цене более чем на 50 процентов. Администрация концессии прислала Камову извещение: «Вы уволены». При этом был приложен билет во Францию.
Тем не менее Камов решил остаться в Африке. Однако, по традиции, в Африке не могло быть безработных европейцев. Поэтому молодого человека в административном порядке решили выслать в Европу.
Ему дали для сопровождения из джунглей до порта Дуала двух негров. На одной из остановок Камов споил своих сопровождающих. Те заснули. Две недели Камов скрывался в африканских джунглях.
Затем он наткнулся на лагерь лесного концессионера-англичанина и некоторое время работал у него.
Случилось так, что англичанин пропил все заработанные деньги. Триста работавших у него негров, не получив обещанного жалованья, взбунтовались, и только бегство Камова в город Бафия спасло ему жизнь.
В Бафии он встретил русского, никому не называвшего своего имени и фамилии, который уже второй десяток лет жил в Камеруне, занимаясь охотой. Этот русский жил среди племени людоедов, у которых пользовался исключительным уважением.
Русский увел Камова к себе, и здесь, среди людоедов, молодой человек прожил около месяца.
Судьба снова улыбнулась Камову. Он поступил на службу к африканскому миллионеру Пулосу, на лесные концессии. Камов стал управляющим концессией с неограниченными правами.
Администрация предоставила ему право судить негров и карать, вплоть до смертной казни. Но Камов проявил себя милостивым и справедливым повелителем. Около тысячи подчиненных Камова так полюбили своего начальника, что стали называть его «королем».
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