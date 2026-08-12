Вероятной причиной смерти на данный момент считается передозировка лекарственными препаратами.
Женщине были прописаны медикаменты; их обнаружили непосредственно рядом с телом.
Ранее она работала в Государственной полиции; ее служба в ведомстве завершилась осенью 2025 года.
Возбуждено уголовное дело.
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