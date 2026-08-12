Президент РФ Владимир Путин пригрозил захватом иностранных судов. Соответствующее заявление российский лидер сделал в среду, 12 августа, в ходе посещения завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.По версии главы российского государства, мера будет «зеркальной».
«Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушение Международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов мирным путем, а недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества», — утверждал Путин.
«Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально», — уверял он далее. По версии президента РФ, это произойдет там, где Москва посчитает данные шаги «нужными и целесообразными» — в любом месте, в том числе «и в зоне ответственности Тихоокеанского флота».
ЕС разрешил военным досмотр судов «теневого флота» России
В июне Военно-морские силы стран Европейского Союза в Средиземном море в рамках операции IRINI получили право проводить санкционированный досмотр судов, которые в ЕС считают частью российского «теневого флота».
«Наша операция IRINI изменила правила вовлечения и теперь также приступает к подъему на суда», — процитировала Каллас Европейская служба внешних связей (EEAS).
Кая Каллас: Суда «теневого флота» РФ представляют опасность
По словам Каи Каллас, речь шла о том, чтобы изменить «передовые практики», поскольку соответствующие суда «действительно представляют опасность», и, конечно же, речь идет о том, чтобы ограничить возможности «России по финансированию» войны в Украине.
В июле, в рамках 21 пакета санкций ограничения были введены в отношении 41 судна, которое, по данным ЕС, входит в российский «теневой флот». До этого в соответствующем списке ЕС значилось уже 632 судна. Впервые государства — члены Евросоюза также получили возможность изымать груз после задержания судна «теневого флота» в рамках морской операции. Такой груз может быть продан, а полученные средства — переданы государству, осуществившему задержание.
В НАТО говорили о досмотре примерно десятка судов
Представитель НАТО ранее сообщил изданию Business Insider, что за минувший год военно-морские силы стран-союзниц поднялись на борт для досмотра примерно десятка судов, связанных с так называемым «теневым флотом» РФ. Он используется для перевозки нефти и обхода санкций в отношении экспорта энергоресурсов из России.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
1 мнение читателей
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.