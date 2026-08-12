«Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушение Международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов мирным путем, а недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества», — утверждал Путин.

«Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально», — уверял он далее. По версии президента РФ, это произойдет там, где Москва посчитает данные шаги «нужными и целесообразными» — в любом месте, в том числе «и в зоне ответственности Тихоокеанского флота».