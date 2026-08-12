Одна из рижанок написала в Threads, что ей регулярно приходится заново входить в приложение уже в общественном транспорте.
«Почему в вашем приложении такая дурацкая система, что оно часто делает log out? Зачем это нужно? Чтобы человек стоял в автобусе и перед всеми вводил свои данные? Или чтобы контроль успел выписать штраф?» — возмутилась она.
Другие пользователи подтвердили, что сталкиваются с похожими проблемами. Один из них пожаловался, что ему приходится ежедневно заново входить в приложение, где вдобавок появляются ненужные остановки. Другой иронично заметил, что «IT-специалиста там, вероятно, нашли в тоннеле Origo».
Еще один участник обсуждения рассказал, как помог туристу из Польши купить билет через Mobilly, поскольку установленный в трамвае аппарат оплаты не работал. Некоторые пользователи признались, что из-за подобных проблем полностью перешли на Mobilly.
В Rīgas satiksme объяснили, что ночью в приложении проводились технические улучшения, в том числе в разделе билетов. На предприятии допустили, что нынешняя проблема может быть связана с этими изменениями, и попросили пользователей сообщать подробности, чтобы IT-специалисты могли установить причину и найти решение.
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