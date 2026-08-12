«Почему в вашем приложении такая дурацкая система, что оно часто делает log out? Зачем это нужно? Чтобы человек стоял в автобусе и перед всеми вводил свои данные? Или чтобы контроль успел выписать штраф?» — возмутилась она.

Другие пользователи подтвердили, что сталкиваются с похожими проблемами. Один из них пожаловался, что ему приходится ежедневно заново входить в приложение, где вдобавок появляются ненужные остановки. Другой иронично заметил, что «IT-специалиста там, вероятно, нашли в тоннеле Origo».