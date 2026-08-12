10 августа поток животных оказался настолько сильным, что на энергоблоках №3 и №4 автоматически сработала защита и реакторы остановились. Персонал станции затем превентивно отключил блок №2 и вдвое снизил мощность блока №1. Пятый реактор в это время уже находился на плановом ремонте, поэтому из шести блоков станции полностью продолжал работать только №6.
Проблема не в том, что медузы каким-то образом добрались до реакторов. АЭС забирает морскую воду для охлаждения паровых контуров, а перед насосами стоят системы фильтрации. При массовом нашествии медузы способны забить решётки и огромные вращающиеся фильтры, нарушив нормальную подачу воды. Именно это произошло здесь год назад.
Причём к новой встрече с медузами в Гравлине готовились заранее. После нашествия августа 2025 года EDF установила дополнительные камеры наблюдения за фильтрами и каналом подачи воды, организовала ежедневное наблюдение за морем с участием рыбаков и спасателей и даже предусмотрела возможность отправлять траулеры на целевой вылов медуз, если их концентрация становится опасной. На систему наблюдения с участием рыбаков компания выделила €1,5 млн на три года.
Но этим летом медузы всё-таки добрались до станции снова. EDF подчёркивает, что угрозы безопасности персонала, реакторов или окружающей среды нет.
Гравлин — действительно гигант: шесть реакторов по 900 МВт каждый. В 2025 году станция произвела 32,27 ТВт·ч электроэнергии, что соответствует примерно 60% годового потребления электричества региона О-де-Франс.
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