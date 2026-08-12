Проблема не в том, что медузы каким-то образом добрались до реакторов. АЭС забирает морскую воду для охлаждения паровых контуров, а перед насосами стоят системы фильтрации. При массовом нашествии медузы способны забить решётки и огромные вращающиеся фильтры, нарушив нормальную подачу воды. Именно это произошло здесь год назад.

Причём к новой встрече с медузами в Гравлине готовились заранее. После нашествия августа 2025 года EDF установила дополнительные камеры наблюдения за фильтрами и каналом подачи воды, организовала ежедневное наблюдение за морем с участием рыбаков и спасателей и даже предусмотрела возможность отправлять траулеры на целевой вылов медуз, если их концентрация становится опасной. На систему наблюдения с участием рыбаков компания выделила €1,5 млн на три года.