Прошлый год для лесной отрасли, которая включает в себя лесное хозяйство и деревообработку, в Латвии в целом был скорее посредственным, однако в Видземе отрасль развивалась успешно. Страутиньш отмечает, что этому способствовала способность перерабатывать древесину в продукцию с более высокой добавленной стоимостью — в мебель, строительные конструкции, различные строительные элементы, упаковку и игрушки.
Лесная отрасль составляет примерно треть экспортной экономики Видземе, в то время как в Земгале и Курземе ее доля составляет около пятой части, а в других регионах еще меньше. Особенно важна лесная отрасль в Смилтенском, Гулбенском, Алуксненском и Мадонском краях, где связанные с древесиной отрасли составляют более половины доходов предприятий, полученных от продажи товаров и услуг в остальной части Латвии и за рубежом.
В то же время Видземе среди регионов Латвии не находится на первом месте по общей площади лесов. Страутиньш подчеркивает, что регион выделяет развитая дальнейшая переработка пиломатериалов, включая производство мебели и строительных конструкций.
Среди самоуправлений Видземе в прошлом году быстрее всего росли доходы работающих в экспортных отраслях в Валкском крае, чему в значительной степени способствовала деятельность предприятия по переработке пластмасс «Pepi Rer». Однако Страутиньш отмечает, что этот рост был достигнут со сравнительно низкой базы.
Наиболее экономически развитыми самоуправлениями Видземе являются Валмиерский и Смилтенский края, в которых уровень доходов схож, но структура экономики существенно отличается. В Валмиерском крае экономика более диверсифицирована, и важную роль играет производство стекловолокна и изделий из него, в то время как в Смилтенском крае большее значение имеют традиционные отрасли добычи и переработки природных ресурсов.
Среди территорий за пределами Рижского региона, по которым доступны данные о валовом внутреннем продукте (ВВП), город Валмиера до 2023 года был единственным, где ВВП на душу населения превышал средний показатель по Латвии. В свою очередь, в Смилтенском крае еще в 2022 году был самый высокий ВВП на душу населения среди краев за пределами Рижского региона, но в 2023 году его обогнали Ливанский и Валмиерский края.
В последнее десятилетие быстрый рост наблюдался также в Мадонском и Алуксненском краях. В период с 2014 по 2025 год самый быстрый в процентном отношении рост экспортной экономики в Видземе был в Алуксненском крае, в то время как наибольший рост доходов в евро на душу населения был в Смилтенском крае.
Страутиньш отмечает, что лесная отрасль вместе с сельским хозяйством, пищевой промышленностью и добычей торфа составляет около двух третей экспортной экономики Видземе. Однако для дальнейшего роста региону необходимо диверсифицировать экономику, поскольку объем природных ресурсов ограничен.
Видземе от других регионов отличает сравнительно небольшая доля связанных с металлами и инженерных отраслей. Страутиньш поясняет, что для этих отраслей характерны более высокие зарплаты и более широкие возможности для разработки продуктов, чем для отраслей природных ресурсов, поэтому их развитие могло бы стать одним из направлений диверсификации доходов Видземе.
В то же время в Видземе развились предприятия, чья деятельность и управление охватывают и другие регионы Латвии. Например, у одного из крупнейших латвийских производителей мебели «Avoti» главный завод и офис находятся в Лизумсе Гулбенского края, но в этом году предприятие открыло новый завод в Резекне.
В свою очередь, крупнейшим предприятием по обороту в Видземе является розничный торговец «Madara 89», центр которого находится в Смилтене, а магазины работают и в других регионах Латвии. В Валмиере также работают предприятия, которые предоставляют услуги по всей Латвии, в том числе строительная компания «Woltec».
Страутиньш отмечает, что концентрация управленческих функций таких предприятий в Видземе создает высокооплачиваемые рабочие места в сфере управления, финансов, логистики и других офисных профессиях, хотя в Латвии такие функции традиционно концентрируются в Риге.
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