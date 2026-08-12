Среди самоуправлений Видземе в прошлом году быстрее всего росли доходы работающих в экспортных отраслях в Валкском крае, чему в значительной степени способствовала деятельность предприятия по переработке пластмасс «Pepi Rer». Однако Страутиньш отмечает, что этот рост был достигнут со сравнительно низкой базы.

Наиболее экономически развитыми самоуправлениями Видземе являются Валмиерский и Смилтенский края, в которых уровень доходов схож, но структура экономики существенно отличается. В Валмиерском крае экономика более диверсифицирована, и важную роль играет производство стекловолокна и изделий из него, в то время как в Смилтенском крае большее значение имеют традиционные отрасли добычи и переработки природных ресурсов.

Среди территорий за пределами Рижского региона, по которым доступны данные о валовом внутреннем продукте (ВВП), город Валмиера до 2023 года был единственным, где ВВП на душу населения превышал средний показатель по Латвии. В свою очередь, в Смилтенском крае еще в 2022 году был самый высокий ВВП на душу населения среди краев за пределами Рижского региона, но в 2023 году его обогнали Ливанский и Валмиерский края.