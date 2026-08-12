«С точки зрения ведической астрологии, смотреть на затмение НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, так как это принесет серьезные проблемы в течение следующих 1-1,5 лет в тех сферах, в которых затмение произойдет в зодиакальных знаках», — отмечает он.

Риезниекс связывает нынешнее затмение с осью Лев — Водолей. По его астрологической интерпретации, оно может повлиять на такие сферы, как дети, любовь, творчество, отношения, статус и репутация, а также дружба, союзники, финансовые потоки, сотрудничество с крупными партнёрами, инновации и возможность получать помощь.