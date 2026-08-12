«С точки зрения ведической астрологии, смотреть на затмение НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, так как это принесет серьезные проблемы в течение следующих 1-1,5 лет в тех сферах, в которых затмение произойдет в зодиакальных знаках», — отмечает он.
Риезниекс связывает нынешнее затмение с осью Лев — Водолей. По его астрологической интерпретации, оно может повлиять на такие сферы, как дети, любовь, творчество, отношения, статус и репутация, а также дружба, союзники, финансовые потоки, сотрудничество с крупными партнёрами, инновации и возможность получать помощь.
Отдельно астролог утверждает, что затмение окажет влияние и на те сферы, которыми в индивидуальном гороскопе человека управляет Солнце.
По словам Риезниекса, особенно сильно затмение проявится в «гороскопе Латвии», поэтому, считает он, до 16 сентября можно ожидать «больших событий».
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