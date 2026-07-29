Фирменная логистика RIKON
Доставка кранов в собранном состоянии стала отработанным методом RIKON, уже примененным в проекте для OYAK Group. Заказчик избавлен от многомесячного монтажа на своей территории: оборудование прибывает готовым к интеграции в операционный цикл порта. Погрузка 430-тонной конструкции на судно представляет собой самостоятельную инженерную задачу.
Монтаж и ввод в эксплуатацию
Поставкой проект не завершается: после прибытия судна специалисты RIKON выполнят выгрузку, монтаж на подкрановые пути и подключение оборудования к инфраструктуре терминала. Ввод кранов в эксплуатацию запланирован на это лето.
Краны RPS-1100 рассчитаны на срок службы до 40 лет, работают в крюковом и грейферном режимах с грузоподъёмностью до 50 тонн и адаптированы к климату заказчика: ветер до 43 м/с, температура от −10 °C до +50 °C.
RIKON проектирует и производит портальные краны с 1991 года: полностью электрические решения, создаваемые под задачи конкретного порта и терминала.
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