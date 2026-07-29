Поставкой проект не завершается: после прибытия судна специалисты RIKON выполнят выгрузку, монтаж на подкрановые пути и подключение оборудования к инфраструктуре терминала. Ввод кранов в эксплуатацию запланирован на это лето.

Краны RPS-1100 рассчитаны на срок службы до 40 лет, работают в крюковом и грейферном режимах с грузоподъёмностью до 50 тонн и адаптированы к климату заказчика: ветер до 43 м/с, температура от −10 °C до +50 °C.

RIKON проектирует и производит портальные краны с 1991 года: полностью электрические решения, создаваемые под задачи конкретного порта и терминала.