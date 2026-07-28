-Меня они тоже «удивили». Когда-то было бесплатно Мобили,на сколько помню. Потом 0.05 или 0.15 еур за «транзакцию», а сейчас совсем оборзели. Аппетит приходит во время еды.

-раньше вроде было за добавку к счёту, с занесённых к ним денег брали только за напоминание и с какого- то момента, за «автоматическую» остановку, даже бесплатной парковки.

— я еще увидев это, подумала фиг им, надо вывести средства оттуда… А это та еще эпопея… Все продумали жулики