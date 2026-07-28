-Как понимаю, у мобили наступила новая эра посредничества? Платишь 40 центов за минимальную парковку и сверху 29 центов им?
-у вас Мобили на юридическое лицо?
-нет, там как понимаю ещё и ндс сверху
-Меня они тоже «удивили». Когда-то было бесплатно Мобили,на сколько помню. Потом 0.05 или 0.15 еур за «транзакцию», а сейчас совсем оборзели. Аппетит приходит во время еды.
-раньше вроде было за добавку к счёту, с занесённых к ним денег брали только за напоминание и с какого- то момента, за «автоматическую» остановку, даже бесплатной парковки.
— я еще увидев это, подумала фиг им, надо вывести средства оттуда… А это та еще эпопея… Все продумали жулики
-Есть и такие места ,где сразу 2.00 в независимости от времени.
-А если через Rīgas satiksme приложение, тоже берут?
-нет, не берут. Я как это заметила у мобилли, специально скачала RS аппликацию и проверила
-какая аппликация у rs?
-Нахожу только mobilly
-смотрю у них опции надо выбрать определённое время сколько стоять будешь и нет опции нажать и остановить когда надо. Не всегда знаешь сколько будешь стоять.
-так же как и в аппарате оплачивать, можно поставить меньшее время, потом добавить
-еще можно использовать EUROPARK там 22 цента доплата. Но мне нравится что как только ты начал движение он спрашивает надо ли отменить парковку.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.