В публикации в социальных сетях Спрудс отметил, что Силине «трудно справиться с горечью», но призвал «Новое единство» отказаться от конфликтов с другими демократическими партиями.
«Партии следует выбрать: продолжать ссориться с другими демократическими силами, прокладывая дорогу правительству Шлесерса, или критически посмотреть на себя и до выборов предложить хоть что-то конструктивное», — написал политик.
Saprotu, ka E.Siliņai ar savu rūgtumu tikt galā būs grūti. Bet JV šajā laikā jāizvēlas — turpināt ķildoties ar citām demokrātiskajām partijām, lai bruģētu ceļu Šlesera valdībai. Vai tomēr kritiski paskatīties spogulī uz sevi un līdz vēlēšanām nāktu klajā ar jebko konstruktīvu.… pic.twitter.com/hOJ1YkFJtA
— Andris Spruds (@AndrisSpruds) July 28, 2026
По словам Спрудса, Силиня в очередной раз пытается присвоить себе результаты работы других. Он отметил, что, критикуя его, она использовала фотографию проекта по сборке боевых машин ASCOD в Латвии, хотя финансирование проекта и контракт были обеспечены именно в тот период, когда Министерство обороны возглавлял он.
Kopā ar aizsardzības ministru Raivi Melni apmeklējām @group_patria , kur top viens no nozīmīgākajiem Latvijas aizsardzības industrijas attīstības stāstiem.
Šeit praktiski redzama Latvijas un Spānijas sadarbība aizsardzības industrijā – Latvijā tiek komplektēti Spānijas kājnieku… pic.twitter.com/4RHpGmwVqA
— Evika Siliņa (@EvikaSilina) July 26, 2026
Также бывший министр отверг обвинения в том, что при нем не предпринимались шаги по усилению противовоздушной обороны. Спрудс напомнил, что после инцидента с российским беспилотником, залетевшим в воздушное пространство Латвии в сентябре 2024 года, на восточной границе были размещены подразделения ПВО, заключены контракты на поставку дополнительных радаров, создана система акустического обнаружения дронов вдоль всей восточной границы, а также начата разработка латвийских дронов-перехватчиков и средств радиоэлектронной борьбы.
В завершение Спрудс заявил, что Силине «нельзя доверять вопросы обороны», утверждая, что это понимают даже в ее собственной партии. По его словам, после смены правительства она хотела занять пост министра обороны, однако «Новое единство» предпочло выдвинуть другого кандидата.
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