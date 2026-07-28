Также бывший министр отверг обвинения в том, что при нем не предпринимались шаги по усилению противовоздушной обороны. Спрудс напомнил, что после инцидента с российским беспилотником, залетевшим в воздушное пространство Латвии в сентябре 2024 года, на восточной границе были размещены подразделения ПВО, заключены контракты на поставку дополнительных радаров, создана система акустического обнаружения дронов вдоль всей восточной границы, а также начата разработка латвийских дронов-перехватчиков и средств радиоэлектронной борьбы.

В завершение Спрудс заявил, что Силине «нельзя доверять вопросы обороны», утверждая, что это понимают даже в ее собственной партии. По его словам, после смены правительства она хотела занять пост министра обороны, однако «Новое единство» предпочло выдвинуть другого кандидата.