Экономист поясняет, что влияние транзита будет действовать в противоположном направлении, кроме того, на бюджеты домохозяйств региона еще может повлиять реакция кадровой политики предприятий на уже произошедшее, с пониманием того, что грузопотоки в ближайшее время не восстановятся. Также желание разработчиков фискальной политики сократить необходимые субсидии на содержание железной дороги может повлиять на Курземе, так же как и на Латгалп.

Страутиньш отмечает, что в прошлом году самый быстрый рост экспортной экономики в Курземе показал Кулдигский край. Он также является самым быстроразвивающимся среди самоуправлений региона с 2014 года, когда его экономика была самой слабой в Курземе. Кулдига — это пример того, как можно быстро расти, углубляя компетенции в традиционных отраслях — в данном случае, в деревообработке. Экономист поясняет, что сильным толчком для развития Кулдиги стало развитие производства фанеры, которое не только увеличило количество хорошо оплачиваемых рабочих мест, но и изменило бизнес-среду в целом и побудило другие предприятия стать еще более амбициозными.

То, что и Лиепая, и Кулдига развиваются одновременно так успешно и по-разному, показывает, что у регионов и самоуправлений могут быть очень разные стратегии развития, признает Страутиньш.