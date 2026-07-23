США и Иран в июне договорились о перемирии, но в последнее время обе стороны снова обменивались ударами. Возобновление боевых действий угрожает и энергетической инфраструктуре в регионе Персидского залива, и морским перевозкам нефти и газа.

В июне ЕЦБ впервые с момента обострения ближневосточного кризиса решил повысить процентные ставки — на 0,25 процентного пункта.