Рост инфляции подстегивают непрекращающаяся напряженность на Ближнем Востоке и рост цен на топливо. В четверг цена нефти на мировом рынке снова приблизилась к 100 долларам за баррель.
США и Иран в июне договорились о перемирии, но в последнее время обе стороны снова обменивались ударами. Возобновление боевых действий угрожает и энергетической инфраструктуре в регионе Персидского залива, и морским перевозкам нефти и газа.
В июне ЕЦБ впервые с момента обострения ближневосточного кризиса решил повысить процентные ставки — на 0,25 процентного пункта.
Цель ЕЦБ — удерживать инфляцию в еврозоне на уровне не выше 2%, но в мае она достигла 3,2%. В июне, правда, инфляция была ниже — она сократилась до 2,8%.
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