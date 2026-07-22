«Поэтому нужно искать не только средства на уже включенные в бюджет нужды, но и найти деньги на этот милый подарочек», — сказал Кулбергс.

По мнению премьера, политики, принимая решения о новых нуждах и финансово затратных мерах, должны при этом уметь ответить на вопрос, где найти для них финансирование. «Деньги на принтере не печатаются», — добавил Кулбергс.