Необходимость в этом финансировании — это наследие, оставленное предыдущим правительством. В то же время экономические показатели на 0,4% отстают от прогнозируемых, и это влияет на государственный бюджет уже в этом году.
«Поэтому нужно искать не только средства на уже включенные в бюджет нужды, но и найти деньги на этот милый подарочек», — сказал Кулбергс.
По мнению премьера, политики, принимая решения о новых нуждах и финансово затратных мерах, должны при этом уметь ответить на вопрос, где найти для них финансирование. «Деньги на принтере не печатаются», — добавил Кулбергс.
Средства можно не только перераспределить, но и увеличить доходы государства. Например, в следующем году будут программы, с помощью которых государство сможет привлечь дополнительное финансирование.
Однако для использования таких возможностей потребуются политические решения. Если политики не захотят их принимать, финансирование для педагогов придется искать за счет сокращения расходов в других сферах, сказал Кулбергс.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.