«Билеты заявлены от 25 евро за штуку. Открываю схему зала — и оказывается, что даже в последнем ряду билет стоит 45 евро. Скидок нет ни для детей, ни для семей, ни для пенсионеров, ни для людей с инвалидностью», — написала она.

По словам женщины, для семьи из четырех человек поход на концерт обошелся бы в 180 евро без учета других возможных расходов.