На мероприятии осенью зрителям обещают выступления Марии Наумовой, Линды Лиин, Видземского камерного оркестра и других артистов. Сначала Инга планировала посетить концерт вместе с семьей, однако отказалась от этой идеи, увидев стоимость билетов.
«Билеты заявлены от 25 евро за штуку. Открываю схему зала — и оказывается, что даже в последнем ряду билет стоит 45 евро. Скидок нет ни для детей, ни для семей, ни для пенсионеров, ни для людей с инвалидностью», — написала она.
По словам женщины, для семьи из четырех человек поход на концерт обошелся бы в 180 евро без учета других возможных расходов.
Публикация вызвала множество откликов. Многие пользователи признались, что посещение культурных мероприятий всей семьей стало серьезной финансовой статьей расходов. Некоторые считают, что из-за высоких цен культура постепенно становится менее доступной для обычных семей.
Жительница Саласпилса Марите отметила, что местным жителям может оказаться не по карману посещение мероприятий в новом концертном зале, несмотря на то, что объект строился и реконструировался на средства налогоплательщиков.
Другие пользователи сравнили стоимость билетов с ценами на крупные концерты и театральные постановки. Так, один из комментаторов напомнил, что билет на концерт Донса на стадионе стоил около 50 евро, а другая участница дискуссии рассказала, что была удивлена ценами на спектакли в Латвийском национальном театре, где билеты также начинаются примерно от 45 евро.
В обсуждении прозвучали и противоположные мнения. Часть комментаторов призвала учитывать расходы организаторов: содержание концертного зала, оплату труда сотрудников, гонорары артистов, техническое обеспечение, транспорт, репетиции и налоги. По их мнению, при относительно небольшом количестве мест в зале организаторам приходится устанавливать более высокие цены, чтобы покрыть все затраты.
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