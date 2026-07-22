Другие пользователи отметили, что 50 евро им уже не хватает даже на один визит в магазин, а некоторые написали, что такой суммы семье хватает всего на несколько дней. Несколько участников дискуссии подчеркнули, что особенно тяжело приходится семьям с детьми.

Звучали и мнения о том, что жизнь за пределами Риги не обязательно обходится дешевле. Одна из пользовательниц рассказала, что после переезда в сельскую местность была удивлена ценами и теперь, по ее словам, без 30–40 евро в магазин идти практически бессмысленно.

В то же время не все согласились с тем, что потратить около 50 евро неизбежно. Некоторые комментаторы считают, что многое зависит от планирования покупок и выбора продуктов. По их мнению, при продуманном подходе можно заметно сократить расходы.