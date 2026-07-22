«Только мне кажется, что в Латвии за обычную покупку продуктов в магазине уже приходится готовить почти 50 евро?», — написал он.
«Это как входной билет в магазин», — пошутили пользователи.
В комментариях многие признались, что им знакомо это ощущение. По словам пользователей, даже если заходишь в магазин всего за несколькими товарами, итоговая сумма на кассе часто оказывается значительно выше ожидаемой.
«К сожалению так и есть, если раньше можно было обойтись 20-ой, то теперь уже 40-50 евро нужно», — отметила в комментариях Агнеса.
Одна из участниц обсуждения рассказала, что поход за хлебом, творогом и молоком обычно обходится в 15–20 евро, а полноценная закупка продуктов — уже в 50–100 евро. По ее словам, после каждого похода в магазин остается ощущение, что денег потрачено много, хотя ничего особенного куплено не было.
«Да, особенно если в сельской местности заходишь в магазин! Раньше я думала, что жить в Риге дорого, но теперь, когда я переехала в деревню… это просто безумие! Без 30-40 евро в магазин не пойти», — жалуется Саманта.
Другие пользователи отметили, что 50 евро им уже не хватает даже на один визит в магазин, а некоторые написали, что такой суммы семье хватает всего на несколько дней. Несколько участников дискуссии подчеркнули, что особенно тяжело приходится семьям с детьми.
Звучали и мнения о том, что жизнь за пределами Риги не обязательно обходится дешевле. Одна из пользовательниц рассказала, что после переезда в сельскую местность была удивлена ценами и теперь, по ее словам, без 30–40 евро в магазин идти практически бессмысленно.
В то же время не все согласились с тем, что потратить около 50 евро неизбежно. Некоторые комментаторы считают, что многое зависит от планирования покупок и выбора продуктов. По их мнению, при продуманном подходе можно заметно сократить расходы.
Другие обратили внимание, что итоговую сумму часто увеличивают алкоголь, табачные изделия и спонтанные покупки. Однако многие возразили, что даже при покупке только самых необходимых продуктов чек все равно быстро достигает нескольких десятков евро.
В обсуждении приняли участие и пользователи, живущие за пределами Латвии. Так, одна женщина из США написала, что ее семья тратит на продукты около 200 долларов в неделю, и она с нетерпением ждет поездки в Латвию, поскольку считает, что здесь на 50 долларов можно купить сравнительно много. Еще одна участница дискуссии отметила, что схожие цены сегодня наблюдаются и в других странах Европейского союза: отдельные товары могут стоить дешевле или дороже, но общая разница в стоимости продуктов не всегда столь велика, как принято считать.
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