Ремонт Вантового моста, который находится в неудовлетворительном состоянии, планируют начать в начале следующего года. Работы продлятся не менее двух лет и обойдутся примерно в 70 млн евро. Одной из главных проблем остается организация сообщения между берегами Даугавы.
Поскольку даже сейчас на мосту регулярно возникают пробки, его закрытие может серьезно осложнить движение в городе.
Владельцы пассажирских судов уже готовы подключиться к перевозке пассажиров.
«Из Агенскалнского залива к причалу возле Вантового моста. Это один из вариантов», — рассказал представитель Рижского объединения пассажирских судов Янис Уваров.
По его словам, наиболее быстрым мог бы стать маршрут между Агенскалнским заливом и причалом у Вантового моста.
«Этот маршрут занимал бы примерно шесть минут. Если пассажиров станет больше, мы сможем добавить еще одно судно», — пояснил Уваров.
Он также считает, что ремонт моста можно использовать для развития постоянного речного транспорта в столице.
«Можно было бы организовать маршрут Агенскалнский залив — Набережная и параллельно развивать направление Болдерая — Вецмилгравис. Тогда судоходство в городе снова оживилось бы», — отметил Уваров.
В Рижской думе подтвердили, что речной транспорт рассматривается как один из вариантов, способных облегчить переправу через Даугаву. Окончательное решение может быть принято осенью.
Предприниматели призывают власти не откладывать решение, чтобы успеть подготовить новые маршруты.
«Нам тоже нужно планировать свою предпринимательскую деятельность. Если они хотят это внедрить, пусть сообщат заблаговременно, а не за месяц или за день», — подчеркнул Уваров.
Сейчас в часы пик Вантовый мост пересекают около 4 тыс. автомобилей в каждом направлении. В связи с ремонтом у обоих концов моста планируется оборудовать парковки, чтобы водители могли пересаживаться на общественный транспорт для дальнейшей поездки через Даугаву.
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