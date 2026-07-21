«Из Агенскалнского залива к причалу возле Вантового моста. Это один из вариантов», — рассказал представитель Рижского объединения пассажирских судов Янис Уваров.

По его словам, наиболее быстрым мог бы стать маршрут между Агенскалнским заливом и причалом у Вантового моста.

«Этот маршрут занимал бы примерно шесть минут. Если пассажиров станет больше, мы сможем добавить еще одно судно», — пояснил Уваров.