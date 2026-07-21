В социальной сети Threads пользовательница @miss_kk94 рассказала, что после проживания гости поставили ее жилью всего одну звезду на Booking, несмотря на то что хозяева выполнили все их дополнительные просьбы.
«На выходных индийцы забронировали две квартиры, попросили ранний заезд, который мы обеспечили, хотя день был непростым. В квартиру, рассчитанную на восемь человек, заселились 14 человек. Они не включили кондиционер и уже через полчаса позвонили жаловаться, что им жарко», — написала она. По словам автора публикации, гости потребовали дополнительные вентиляторы, которые хозяева специально купили и привезли.
«Сами говорили, что квартира отличная, а потом поставили одну звезду на Booking и написали, что квартира плохая», — добавила она. Позже хозяйка уточнила, что жилье после гостей осталось в хорошем состоянии, никаких повреждений не было. По ее словам, удивление вызвали не последствия проживания, а отношение постояльцев и низкая оценка.
Публикация вызвала активное обсуждение. Некоторые владельцы жилья рассказали о похожем опыте и отметили, что низкие оценки не всегда отражают реальное качество жилья.
Одна из пользовательниц написала, что единственную оценку в одну звезду на Booking также получила от туристов из Индии или Пакистана, которым не понравилось, что ко дню рождения номер не был украшен цветами.
Автор публикации также пояснила, что гости остановились во время Rally Estonia и заплатили всего 35 евро с человека за ночь, что, по ее мнению, нельзя назвать высокой ценой.
В комментариях прозвучали и более резкие мнения. Один из пользователей предложил в следующий раз «забронировать им апартаменты в Муцениеки», на что автор ответила, что это были не беженцы, а обычная туристическая группа старше 40 лет.
Некоторые комментаторы связали ситуацию с национальностью гостей, заявив, что больше не стали бы сдавать жилье индийцам. Один из пользователей написал, что «ошибка вообще было таких впускать», другой заявил, что «никогда в жизни не будет предоставлять им никаких услуг». Еще один участник обсуждения признался, что принципиально не сдавал бы им свою недвижимость, ссылаясь на собственный негативный опыт.
В то же время нашлись и те, кто призвал не делать поспешных выводов. Один из пользователей отметил, что несколько негативных отзывов не влияют на его мнение, если большинство оценок положительные.
Автор публикации также подчеркнула, что не видела оснований отказывать гостям в бронировании именно из-за их происхождения.
«Квартиры они оставили в порядке, без повреждений. Просто сами не умели пользоваться кондиционером, попросили дополнительные вентиляторы, хвалили квартиру, а потом поставили одну звезду и написали лишь: «плохо»», — отметила она.
Обсуждение быстро вышло за рамки конкретного случая, затронув вопросы объективности отзывов на платформах бронирования, ожиданий клиентов и отношения к туристам разных национальностей.
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