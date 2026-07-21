В комментариях прозвучали и более резкие мнения. Один из пользователей предложил в следующий раз «забронировать им апартаменты в Муцениеки», на что автор ответила, что это были не беженцы, а обычная туристическая группа старше 40 лет.

Некоторые комментаторы связали ситуацию с национальностью гостей, заявив, что больше не стали бы сдавать жилье индийцам. Один из пользователей написал, что «ошибка вообще было таких впускать», другой заявил, что «никогда в жизни не будет предоставлять им никаких услуг». Еще один участник обсуждения признался, что принципиально не сдавал бы им свою недвижимость, ссылаясь на собственный негативный опыт.

В то же время нашлись и те, кто призвал не делать поспешных выводов. Один из пользователей отметил, что несколько негативных отзывов не влияют на его мнение, если большинство оценок положительные.