С начала 2026 года по 12 июля PTAC получила в общей сложности 277 жалоб на услуги парковок, из них 164 жалобы (59,2 %) касались деятельности «Park Expert». Эта компания получает в три-пять раз больше жалоб, чем другие крупные игроки рынка, отмечает PTAC.

Аналогичная картина наблюдается и по количеству консультаций: из 200 письменных консультаций 109 (54,5 %) касались услуг «Park Expert», а из 339 телефонных консультаций 136 (40,1 %) были связаны с коммерческой практикой этой компании.

PTAC напоминает, что коммерсант обязан обеспечивать чёткие и хорошо видимые правила пользования, цены и порядок оплаты, понятные дорожные знаки и указатели, достаточное время для ознакомления с правилами, оплаты или регистрации, исправно работающие системы регистрации и оплаты, соразмерный и обоснованный доказательствами штраф, объективное рассмотрение жалоб и ответ в течение 15 рабочих дней, а также приостановку взыскания штрафа до завершения рассмотрения жалобы.