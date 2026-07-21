В учреждении отмечают, что оценка коммерческой практики «Park Expert» начата в связи с резким ростом количества жалоб и обращений за консультациями.
PTAC оценивает случаи, когда штраф за нарушение договора применялся сразу после истечения установленного пятиминутного срока, если потребитель не успел произвести оплату или зарегистрировать транспортное средство. Также проверяются ситуации, когда штраф был выписан потребителю, который уже покинул территорию парковки.
Особую обеспокоенность у PTAC вызывают парковки возле медицинских учреждений, где у людей по объективным причинам может потребоваться больше времени, чтобы ознакомиться с правилами, зарегистрировать автомобиль или произвести оплату.
С начала 2026 года по 12 июля PTAC получила в общей сложности 277 жалоб на услуги парковок, из них 164 жалобы (59,2 %) касались деятельности «Park Expert». Эта компания получает в три-пять раз больше жалоб, чем другие крупные игроки рынка, отмечает PTAC.
Аналогичная картина наблюдается и по количеству консультаций: из 200 письменных консультаций 109 (54,5 %) касались услуг «Park Expert», а из 339 телефонных консультаций 136 (40,1 %) были связаны с коммерческой практикой этой компании.
PTAC напоминает, что коммерсант обязан обеспечивать чёткие и хорошо видимые правила пользования, цены и порядок оплаты, понятные дорожные знаки и указатели, достаточное время для ознакомления с правилами, оплаты или регистрации, исправно работающие системы регистрации и оплаты, соразмерный и обоснованный доказательствами штраф, объективное рассмотрение жалоб и ответ в течение 15 рабочих дней, а также приостановку взыскания штрафа до завершения рассмотрения жалобы.
В то же время, по мнению PTAC, недопустимо автоматически применять штраф сразу после истечения пятиминутного срока, не оценивая объективные обстоятельства конкретной ситуации и действия потребителя.
PTAC рекомендует перед парковкой автомобиля внимательно ознакомиться со знаками, правилами пользования, тарифами и условиями бесплатной стоянки, в установленный срок произвести оплату или зарегистрировать транспортное средство, а также проверить, правильно ли введён номер автомобиля в системе регистрации и получено ли подтверждение.
Кроме того, PTAC советует ставить автомобиль только в специально отведённом месте, соблюдая дорожные знаки и разметку. В случае технических проблем связаться с оператором и зафиксировать ситуацию, сохранять подтверждения оплаты, скриншоты, фотографии и другие доказательства. При получении штрафа подавать обоснованную претензию и прилагать имеющиеся доказательства.
Согласно информации на Firmas.lv, в прошлом году «Park Expert» работала с оборотом 3,41 млн евро, что в два раза больше, чем годом ранее, однако прибыль компании снизилась на 27,4 % и составила 107 426 евро.
Компания зарегистрирована в 2019 году, её уставный капитал — 2800 евро. 40 % капитала «Park Expert» принадлежит Эдгарсу Калейсу, по 30 % — Зигмарсу Урбану и SIA «Elzeks», владельцем которой является Айя Ансоне.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.