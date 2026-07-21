Министр благосостояния Рейнис Узулниекс, однако, считает, что документ необходимо рассмотреть, чтобы запустить пилотный проект по внедрению нового подхода к присвоению инвалидности, протестировать его на практике и при необходимости усовершенствовать. По мнению министра, о значительном финансовом влиянии пока говорить преждевременно, поскольку расходы ожидаются только через несколько лет.
На заседании правительства сегодня планировалось рассмотреть ранее уже отложенный на неделю доклад Минблага о совершенствовании системы определения инвалидности для совершеннолетних. Согласно документу, с 2030 года при оценке инвалидности большее значение должно придаваться функциональным возможностям человека, а не только диагнозу. Также предлагается увеличить пособие по уходу до 450 или 540 евро в месяц в зависимости от необходимого уровня поддержки.
Узулниекс сообщил агентству ЛЕТА, что узнал об исключении доклада из повестки дня утром, придя на работу. По его словам, в понедельник он не участвовал в заседании коалиционных партий, однако этот вопрос там также не рассматривался.
Министр подтвердил, что причиной исключения документа стали возможные финансовые последствия реформы. Вместе с тем он считает, что в ближайшее время дополнительных расходов не возникнет, а основное финансовое влияние ожидается только с 2030 года.
По словам Узулниекса, важно концептуально утвердить доклад, чтобы Минблаг за счет собственных ресурсов мог создать пилотный проект и проверить новый подход. По оценке министра, его внедрения ожидают более 200 000 жителей с инвалидностью.
Новая система предусматривает индивидуальную оценку ситуации каждого человека, чтобы определить, какая поддержка ему необходима — услуги или финансовая помощь. При этом при установлении инвалидности будут учитываться не только нарушения здоровья, но и их влияние на способность к самообслуживанию, мобильность, общение, ведение домашнего хозяйства, занятость и участие в общественной жизни.
Сейчас совершеннолетние лица, подающие заявление на экспертизу инвалидности, заполняют анкету самооценки функциональных способностей. Минблаг пришел к выводу, что такой оценки недостаточно для принятия решения, а данные из бумажных анкет невозможно системно анализировать в электронном виде и сопоставлять с медицинской информацией.
Поэтому вместо действующей анкеты планируется использовать разработанный Всемирной организацией здравоохранения инструмент оценки инвалидности WHODAS 2.0. Его будет заполнять функциональный специалист Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности — эрготерапевт или физиотерапевт — во время беседы с человеком.
После первичной оценки будут применяться дополнительные протоколы для определения нарушений, связанных со зрением, слухом, двигательными функциями, психическим здоровьем или хроническими заболеваниями. Врачи будут оценивать функции и структуры организма, а функциональные специалисты — способность человека выполнять повседневные действия и участвовать в жизни общества.
Первичную экспертизу инвалидности планируется проводить очно в помещениях комиссии. При повторной экспертизе в определенных случаях оценка может проводиться дистанционно, а для людей, которым необходимо определить потребность в особом уходе, — по месту жительства.
Узулниекс отметил, что существенных возражений со стороны социальных партнеров нет. Основные замечания поступили от Министерства финансов. Организации, представляющие людей с инвалидностью, также поддерживают запуск пилотного проекта.
Минфин указал, что, согласно текущим прогнозам, в 2028-2030 годах фискальное пространство будет отрицательным, поэтому дополнительное финансирование без компенсирующих мер недоступно. По мнению ведомства, необходимые средства следует искать в рамках существующего бюджета, пересматривая и оптимизируя расходы. Поэтому Минфин предложил исключить из доклада расчеты дополнительного финансирования и указания на необходимость выделения новых средств из госбюджета.
Согласно расчетам, для реализации предусмотренных решений потребуется дополнительное финансирование в размере 631 845 евро в 2029 году, 57,05 млн евро в 2030 году, 57,62 млн евро в 2031 году, 58,76 млн евро в 2032 году, а начиная с 2033 года — 68,99 млн евро ежегодно.
Минфин также выступил против включения в этот же доклад вопроса об увеличении пособия по уходу, отметив, что он напрямую не связан с реформой системы оценки инвалидности и должен рассматриваться отдельно.
Узулниекс, в свою очередь, заявил, что нынешняя разница в размерах пособий по уходу несправедлива по отношению к людям с инвалидностью и не соответствует Сатверсме.
Сейчас пособие для совершеннолетнего лица с инвалидностью, которому требуется уход, составляет 213,43 евро в месяц, а для лица, которому необходим уход и причиной инвалидности которого является заболевание с детства, — 413,43 евро в месяц.
Омбудсмен также призвал правительство до конца этого года пересмотреть порядок определения размера пособия по уходу, поскольку для людей, чья инвалидность не связана с заболеванием с детства, размер выплаты не менялся с 2014 года. Для людей с инвалидностью с детства пособие пересматривалось в 2019 и 2024 годах и каждый раз увеличивалось на 100 евро.
Согласно предложению Минблага, с 2030 года пособие по уходу должно составлять 450 или 540 евро в месяц в зависимости от интенсивности необходимой помощи. Узулниекс подсчитал, что для выравнивания размеров двух видов пособий потребуется около 50 млн евро.
Если вопрос снова не будет включен в повестку дня заседания правительства, Узулниекс намерен вынести его на рассмотрение следующего заседания коалиционных партий и обосновать необходимость принятия решения.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.