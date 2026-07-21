На заседании правительства сегодня планировалось рассмотреть ранее уже отложенный на неделю доклад Минблага о совершенствовании системы определения инвалидности для совершеннолетних. Согласно документу, с 2030 года при оценке инвалидности большее значение должно придаваться функциональным возможностям человека, а не только диагнозу. Также предлагается увеличить пособие по уходу до 450 или 540 евро в месяц в зависимости от необходимого уровня поддержки.

Узулниекс сообщил агентству ЛЕТА, что узнал об исключении доклада из повестки дня утром, придя на работу. По его словам, в понедельник он не участвовал в заседании коалиционных партий, однако этот вопрос там также не рассматривался.