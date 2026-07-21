«Наша цель — оказывать услуги как можно эффективнее. За два года мы сэкономили 23 миллиона евро, которые больше не тратятся на выполнение функций VID. При этом мы выполняем ту же самую работу, но на 23 миллиона евро дешевле. Мы стремимся к тому, чтобы обходиться обществу дешевле, выполняя при этом свою основную задачу — обеспечивать поступление средств в государственный бюджет», — отметила Шмите-Роке.

Она также назвала одной из главных задач изменение внутренней культуры службы. По ее словам, важно, чтобы жители воспринимали VID как организацию, которая помогает, консультирует и оказывает поддержку.

Глава VID добавила, что, согласно последним исследованиям, доверие предпринимателей к службе достигло максимального уровня за последние 15–16 лет.