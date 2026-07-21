В подкасте tv3 «Piķis un ģēvelis!» Шмите-Роке, которая уже отработала половину своего пятилетнего срока на посту главы VID, рассказала, что изначально сокращение тысячи сотрудников планировалось за пять лет, однако этой цели удалось достичь значительно раньше. Сейчас в службе работают 2794 человека.
По ее словам, сокращение штата не было самоцелью, а стало частью повышения эффективности работы.
Одновременно уменьшились и расходы на содержание ведомства.
«Наша цель — оказывать услуги как можно эффективнее. За два года мы сэкономили 23 миллиона евро, которые больше не тратятся на выполнение функций VID. При этом мы выполняем ту же самую работу, но на 23 миллиона евро дешевле. Мы стремимся к тому, чтобы обходиться обществу дешевле, выполняя при этом свою основную задачу — обеспечивать поступление средств в государственный бюджет», — отметила Шмите-Роке.
Она также назвала одной из главных задач изменение внутренней культуры службы. По ее словам, важно, чтобы жители воспринимали VID как организацию, которая помогает, консультирует и оказывает поддержку.
Глава VID добавила, что, согласно последним исследованиям, доверие предпринимателей к службе достигло максимального уровня за последние 15–16 лет.
При этом Шмите-Роке подчеркнула, что VID часто критикуют за решения, которые ведомство не принимает. Например, налоговую политику формируют политики и Министерство финансов, тогда как задача службы — исполнять действующее законодательство.
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